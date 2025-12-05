Thị trưởng nổi bật: CHN.cash (05.12.2025)

Các cổ phiếu Trung Quốc đã phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, tăng từ 0,60% đến 1,30%. Chỉ số HSCEI tại Hồng Kông ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của thị trường vẫn khá trái chiều - cổ phiếu bất động sản tiếp tục mất giá, trong khi nhóm công nghệ vẫn trong giai đoạn đi ngang, dù điều này có thể thay đổi sau thương vụ IPO đầy hứng khởi của “Nvidia phiên bản Trung Quốc” - Moore Threads.

J.P. Morgan gần đây cũng đã đưa ra khuyến nghị tích cực đối với tài sản Trung Quốc. Ngân hàng nhấn mạnh sự tăng trưởng của AI, cải thiện biên lợi nhuận, tăng tỷ suất hoàn vốn và dòng tiền nội địa dịch chuyển sang tài sản đầu tư. J.P. Morgan dự báo chỉ số MSCI China sẽ phục hồi khoảng 19% vào năm 2026.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ Trung Quốc, tâm lý được hỗ trợ bởi đà phát triển mạnh mẽ của ngành chip nội địa - chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và nỗ lực tăng tốc tự chủ công nghệ của Bắc Kinh. Moore Threads - nhà thiết kế GPU AI hàng đầu, thường được so sánh với Nvidia và được hưởng lợi lớn từ chính sách bán dẫn chiến lược của Trung Quốc - đã có màn ra mắt ấn tượng tại sàn Thượng Hải, tăng gần 500% so với giá IPO sau khi huy động được khoảng 1,1 tỷ USD (8 tỷ nhân dân tệ).

Đợt tăng bùng nổ này phản ánh sự hứng khởi mạnh mẽ của nhà đầu tư, và cuộc chiến thương mại chip kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc khiến công ty trở thành lựa chọn đầu tư đáng chú ý. Hiệu suất của Moore Threads — tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh, thu hẹp thua lỗ và được hỗ trợ chính sách - giúp doanh nghiệp trở thành một trong những hưởng lợi lớn nhất từ chiến lược công nghiệp–công nghệ mới của Bắc Kinh, cùng với Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory và ChangXin - tất cả đều đang cạnh tranh để giành thị phần sau khi NVIDIA buộc phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc.