🔝Chỉ số US500 giảm 0,25% so với mức đỉnh lịch sử trước thềm CPI

Hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng sẽ có thêm dữ liệu quan trọng về nền kinh tế Mỹ, khi chỉ số lạm phát (CPI) tháng 9 sẽ được công bố bất chấp việc chính phủ Mỹ đang đóng cửa, điều đã khiến việc công bố các dữ liệu kinh tế khác bị hạn chế trong những tuần gần đây.

Do tình trạng chính phủ đóng cửa (shutdown), các chỉ số kinh tế chủ chốt của Mỹ tạm thời không được công bố, tuy nhiên dữ liệu lạm phát là ngoại lệ. Tính đến nay, chính phủ đã đóng cửa 24 ngày, trở thành đợt dài thứ hai trong lịch sử, chỉ sau đợt 35 ngày vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được giải quyết trong ngắn hạn.

Mặc dù dữ liệu lạm phát tháng 9 được kỳ vọng sẽ được công bố bình thường, nhưng lo ngại đang gia tăng rằng các báo cáo tháng 10 có thể kém chính xác hơn, do cơ quan thống kê đã ngừng thu thập, xử lý và công bố dữ liệu trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Điều này có thể dẫn đến vấn đề về độ chính xác của số liệu. Trong đợt đóng cửa 16 ngày năm 2013, ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu CPI, Cục Thống kê Lao động (BLS) cho biết mẫu giá được sử dụng để tính chỉ số chỉ bằng khoảng 75% mức thông thường.

Kỳ vọng gì từ báo cáo CPI?

Báo cáo CPI công bố vào thứ Sáu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giới đầu tư, vì đây là một trong số ít tín hiệu rõ ràng về tình hình kinh tế Mỹ trước khi Fed họp về lãi suất, và có khả năng định hướng xu hướng thị trường cho phần còn lại của năm.

Thị trường dự báo CPI lõi tháng 9 (core CPI) — loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh — sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tháng trước nhưng cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

CPI toàn phần (headline CPI) cũng được dự đoán tăng lên 3,1%, nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ đầu năm chỉ số vượt 3%, so với 2,9% trong tháng trước. Tuy nhiên, tác động của lạm phát nhìn chung vẫn ở mức vừa phải, có thể do biên lợi nhuận doanh nghiệp bị thu hẹp, tích trữ hàng sớm, và chuyển hướng thương mại.

Trong tháng này, giá xe cũ và chi phí nhà ở được kỳ vọng sẽ giảm, sau khi tăng mạnh trong tháng 8, đặc biệt tại các thành phố nhỏ ở miền Nam, nhưng nay đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, mối lo chính vẫn nằm ở lĩnh vực dịch vụ, bao gồm tiền thuê nhà, bảo hiểm xe hơi và chi phí sửa chữa ô tô, trong khi giá vé máy bay lại giảm. Điều thú vị là, khi môi trường kinh doanh trở nên ổn định hơn và căng thẳng thương mại (ngoại trừ với Trung Quốc) dần dịu lại, người tiêu dùng Mỹ lại chi tiêu nhiều hơn cho du lịch, quần áo, thực phẩm và giải trí. Các khảo sát cũng cho thấy mức độ lạc quan tăng lên rõ rệt trong các lĩnh vực như tiền lương và việc làm, cả hai đều được cải thiện đáng kể.

Các yếu tố cần chú ý khác: năng lượng và thực phẩm. Trong tháng 9, dự kiến giá xăng dầu có thể tăng, cùng với mức tăng nhẹ của giá thực phẩm.

Đặc biệt, giá dầu có thể là yếu tố có khả năng đảo chiều thị trường trong ngắn hạn. Trong những ngày gần đây, giá dầu đã tăng hai chữ số do Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các công ty dầu mỏ Nga, điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương phải cân nhắc lại kế hoạch cắt giảm lãi suất sắp tới.

US CPI for September is expected to increase to 3.1% YoY and core reading should stay untouched at 3.1% YoY. Market is expecting slightly higher monthly reading so it should be closely watched by investors. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Tác động đến thị trường

Giá xăng đặc biệt có thể phóng đại xu hướng lạm phát, đó là lý do tại sao lạm phát lõi (core inflation) được xem là thước đo chính xác hơn về xu hướng lạm phát trong tương lai. Chỉ số này được phân tích hàng tháng để đánh giá sự thay đổi của các điều kiện kinh tế ngắn hạn. Theo dữ liệu của JPMorgan, tác động của báo cáo lạm phát lõi tháng này đối với chỉ số S&P 500 có thể diễn ra như sau:

Nếu lạm phát dưới 0,25%, thị trường có thể tăng tới 1,5%.

Nếu lạm phát nằm trong khoảng 0,25% – 0,3%, S&P 500 có thể tăng từ 0,75% đến 1,25%.

Nếu lạm phát đúng như dự báo ở mức 0,3%, thị trường có thể tăng nhẹ, tối đa khoảng 0,5%.

Nếu lạm phát vượt 0,3%, thị trường có thể giảm đến 1,25%.

Nếu lạm phát đạt 0,4%, chỉ số S&P 500 có thể giảm tới 2,25%.

Khả năng cao nhất nằm trong hai kịch bản thứ ba và thứ tư, nghĩa là chỉ cần chênh lệch 0,1 điểm phần trăm so với mức 0,3% cũng đủ để định hướng xu thế cho thị trường tài chính.

Hiện tại, vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có vẻ tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động, nên báo cáo CPI lần này được cho là sẽ không ảnh hưởng mạnh đến quyết định lãi suất trong tuần tới, mặc dù có thể tác động đến cuộc họp vào tháng 12. Theo kỳ vọng của thị trường, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần tới đang ở mức rất cao — 98,9%. Do đó, để thay đổi mạnh mẽ kỳ vọng này, mức tăng của giá cả hàng hóa và dịch vụ (CPI) phải cao bất thường ở mức lịch sử.