Chính phủ Mỹ Hỗ Trợ Cuộc Cách Mạng Điện Toán Lượng Tử

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố sẽ phân bổ tới 2 tỷ USD tiền tài trợ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Trong phiên giao dịch thứ Năm, định giá của các công ty trong ngành này tăng hơn 20%.

Các khoản tài trợ này là một phần của sáng kiến “Chips and Science”, được thông qua dưới thời Tổng thống Joe Biden. Sáng kiến này nhằm củng cố những lợi thế then chốt của lĩnh vực công nghệ cao tại Mỹ. Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn mà chính phủ còn dự kiến nắm giữ cổ phần tại các công ty lượng tử - dù chi tiết cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

Công ty lớn nhất dự kiến nhận tài trợ là IBM. Doanh nghiệp này có thể nhận khoảng 1 tỷ USD tài trợ, giúp thúc đẩy quá trình phát triển các loại chip chuyên dụng cho máy tính lượng tử. Cổ phiếu của công ty hiện tăng khoảng 8% trong hôm nay.

Mức tăng còn mạnh hơn xuất hiện ở các công ty nhỏ hơn như GlobalFoundries, D-Wave, Rigetti, Infleqtion và Quantum. Các mã vốn hóa nhỏ này ghi nhận mức tăng vượt 20%.

Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Nhà Trắng đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp liên quan đến điện toán lượng tử, tuy nhiên các chi tiết pháp lý hiện vẫn chưa được tiết lộ.

IBM.US (D1)

Đà tăng hôm nay đã giúp định giá phá vỡ kênh giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, để xác nhận một sự thay đổi xu hướng thực sự, giá cần quay trở lại ít nhất vùng Fibonacci retracement 50–38.2. Một yếu tố tiêu cực đáng chú ý là sự giao cắt giữa hai đường trung bình động EMA100 và EMA200, điều có thể tiếp tục gây áp lực lên xu hướng giá. Nguồn: xStation5