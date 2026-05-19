Kỳ vọng gì trước BCDT của Nvidia?

Công ty niêm yết công khai lớn nhất thế giới sẽ công bố kết quả tài chính vào thứ Tư sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Kỳ vọng hiện tại là gì và điều đó cho thấy điều gì về vị thế của thị trường?

Một hiện tượng được quan sát lặp đi lặp lại trong mùa báo cáo tài chính là việc thị trường chờ đợi kết quả của Nvidia - thứ mà, nói một cách đơn giản nhưng khá chính xác, đóng vai trò như thước đo sức mạnh của làn sóng mở rộng định giá được thúc đẩy bởi AI. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thị trường hiện bắt đầu nghi ngờ không hẳn về chính luận điểm đầu tư, mà là đang chịu áp lực từ bối cảnh vĩ mô.

Các khoản CAPEX khổng lồ - điều kiện cần thiết để tạo ra mức lợi nhuận mà nhà đầu tư kỳ vọng - hiện đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao.

Kỳ vọng đối với báo cáo lần này được xem là khá “thận trọng” nếu so với tiêu chuẩn mà giới đầu tư và các lãnh đạo công nghệ đã quen thuộc.

Doanh thu dự kiến đạt khoảng 78,8 tỷ USD trong Q1 2026, tương ứng tăng trưởng khoảng 78% YoY.

EPS dự kiến khoảng 1,75 USD, tương đương tăng trưởng 127% YoY. Điều này được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành biên lợi nhuận hoạt động 75% và biên lợi nhuận ròng 55%.



Nhiều khả năng, yếu tố quan trọng hơn doanh thu tổng thể sẽ là tốc độ tăng trưởng của từng phân khúc riêng lẻ.

Trong khi mảng compute (chiếm khoảng 80% doanh thu) được kỳ vọng chỉ tăng trưởng “khoảng” 78%, thì mảng networking được kỳ vọng tăng trưởng hơn 150%.

Cơ hội thành công

Bất chấp sự phức tạp của các vấn đề tài chính và kỹ thuật liên quan đến đầu tư vào AI hay các công ty bán dẫn, cũng như vô số bất định về chất lượng và độ bền vững của tăng trưởng trong lĩnh vực này, Nvidia vẫn là một cái tên có mức độ “dễ dự đoán” hiếm thấy trong ngành.

Hơn một nửa doanh thu của Nvidia đến từ chỉ 5 công ty: Microsoft, Amazon, SMC và Google, trong đó riêng Microsoft và Amazon chiếm tới 36% doanh thu. Trong bối cảnh thị trường thông thường, đây sẽ là một rủi ro đáng kể, nhưng trong trường hợp của Nvidia, điều này lại có lợi cho công ty. Tất cả các doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục nâng ngân sách CAPEX, phần lớn được dùng để mua sản phẩm từ Nvidia. Chừng nào CAPEX của họ còn tiếp tục tăng, doanh thu của Nvidia nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục tăng theo.

Liệu đỉnh tăng trưởng đã ở phía sau?

Dù chưa nên kỳ vọng lợi nhuận của Nvidia sẽ sụt giảm trong tương lai gần - thậm chí tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng vậy - nhưng nhiều số liệu cho thấy giai đoạn tốt nhất của công ty có thể đã qua. Tại sao?

Các chỉ báo quan trọng là ROIC và WACC.

Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) đạt đỉnh vào giữa năm 2024 (fiscal Q3 2025) ở mức 95%. Kể từ đó, chỉ số này giảm dần xuống còn 78,9%. Đây vẫn là mức cực kỳ ấn tượng, nhưng cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy phân khúc mà Nvidia hoạt động có thể đã vượt qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhất - dù vẫn có lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Điều kiện tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) đã tăng trong bốn quý gần nhất từ 13,8% lên 16,5%. Điều này xảy ra ngay cả khi lãi suất đang giảm. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy thanh khoản dư thừa trên thị trường đang dần biến mất. Bản thân Nvidia không chịu áp lực tài trợ CAPEX trực tiếp như các hyperscaler, nhưng chính các hyperscaler lại là khách hàng lớn nhất của công ty. Áp lực lên CAPEX cũng chính là áp lực lên kết quả kinh doanh của Nvidia. Nếu WACC tiếp tục tăng, điều đó có thể phản ánh sự bi quan ngày càng lớn từ phía nhà đầu tư và các bên cho vay — và mức tăng càng lớn thì sự bi quan đó càng mạnh.

Nhưng tại sao một công ty kiếm được 42 tỷ USD lợi nhuận ròng mỗi quý lại cần thêm tài trợ? Bởi vì để biện minh cho mức định giá hiện tại, công ty phải đồng thời duy trì chương trình mua lại cổ phiếu và đầu tư ngày càng nhiều hơn.

Dòng tiền âm trong danh mục đầu tư “Other” đã tăng từ 3,6 tỷ USD đầu năm ngoái lên 16,4 tỷ USD trong quý gần nhất — tương đương mức tăng 450%.

Trong khi đó, hoạt động mua lại cổ phiếu giảm từ 13,7 tỷ USD xuống còn 3,8 tỷ USD. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ưu tiên đang thay đổi - từ thưởng cho cổ đông sang đầu tư. Những khoản đầu tư ngày càng mang lại hiệu quả thấp hơn.

Kết luận

Xét trên phương diện lịch sử, tăng trưởng của Nvidia vẫn ở mức phi thường và công ty vẫn cực kỳ có lợi nhuận. Không nên kỳ vọng những cú sụt giảm lớn hay thất vọng nghiêm trọng trong các kỳ báo cáo sắp tới, dù điều đó không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, bất kể kết quả công bố và mức vượt kỳ vọng ra sao, những vết nứt đang dần xuất hiện phía sau bức tranh tăng trưởng - những điều mà thị trường có thể sẽ tiếp tục phớt lờ cho tới phút cuối cùng. Đồng thời, chỉ riêng tăng trưởng lợi nhuận sẽ không còn đủ để đẩy mạnh thêm các mức định giá vốn đã rất cao; thị trường sẽ cần thêm triển vọng tăng trưởng lạc quan và các động lực tăng trưởng mới - điều hiện tại vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng.

NVDA.US (D1)

Giá cổ phiếu đã bứt phá khỏi vùng tích lũy rộng trong khoảng 209–156 USD, đồng thời vượt lên trên đường xu hướng tăng của năm 2024. Sau cú breakout, cổ phiếu nhanh chóng mất động lực sau khi RSI vượt mốc 74 và giá chạm vùng kháng cự Fibonacci 161.8. Hiện tại, dựa trên phản ứng tại các mức Fibonacci và cấu trúc của các đường trung bình động, kịch bản cơ sở là cổ phiếu sẽ đi ngang trong vùng 209–235 USD, với khả năng breakout lên phía trên và hướng tới vùng Fibonacci 261.8. Nguồn: xStation5