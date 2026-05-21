🎉Tóm tắt thị trường - Nvidia và Trump thúc đẩy tâm lý thị trường

Điểm nổi bật Kết quả Q1 bùng nổ của Nvidia: Gã khổng lồ công nghệ vượt xa kỳ vọng thị trường, mạnh tay nâng cổ tức hàng quý lên 0,25 USD/cổ phiếu và triển khai chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD, qua đó thúc đẩy hợp đồng tương lai Phố Wall tăng điểm.

Gã khổng lồ công nghệ vượt xa kỳ vọng thị trường, mạnh tay nâng cổ tức hàng quý lên 0,25 USD/cổ phiếu và triển khai chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD, qua đó thúc đẩy hợp đồng tương lai Phố Wall tăng điểm. Trump khiến giá dầu lao dốc: Giá dầu Brent giảm hơn 5% sau khi Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, làm lu mờ tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nghiêm trọng và lượng tồn kho toàn cầu đang suy giảm tại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent giảm hơn 5% sau khi Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, làm lu mờ tình trạng tắc nghẽn nguồn cung nghiêm trọng và lượng tồn kho toàn cầu đang suy giảm tại eo biển Hormuz. Sự thay đổi từ các ngân hàng trung ương: Một đợt tăng lãi suất của ECB vào tháng 6 được cho là gần như “chắc chắn” nhằm chống lại lạm phát dai dẳng, trong khi dữ liệu việc làm và PMI yếu từ Úc làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tiếp tục tăng lãi suất tại nước này.

🏢 Thị trường chứng khoán & Doanh nghiệp Nvidia công bố kết quả tài chính quý I năm tài khóa 2027 rất mạnh: lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,87 USD so với kỳ vọng 1,77 USD, trong khi doanh thu đạt 81,62 tỷ USD so với mức đồng thuận thị trường là 79,19 tỷ USD.

Công ty cũng đưa ra triển vọng lạc quan cho quý tới, ước tính doanh thu trung bình đạt 91 tỷ USD (dao động ±2%), vượt kỳ vọng thị trường ở mức 87,36 tỷ USD.

Hội đồng quản trị đã tăng mạnh cổ tức hàng quý từ 0,01 USD lên 0,25 USD/cổ phiếu và công bố chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ trị giá 80 tỷ USD.

Phản ứng của nhà đầu tư đối với báo cáo khá trái chiều: giá cổ phiếu ban đầu giảm nhẹ, sau đó tăng gần 1%, và hiện đang thấp hơn 0,5% so với mức đóng cửa hôm qua. Đợt điều chỉnh ngắn hạn này ban đầu gây áp lực lên hợp đồng tương lai Phố Wall, nhưng trong sáng ngày 21/05, thị trường đang cho thấy sự tiếp diễn tích cực của đà tăng.

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) hiện tăng 0,2% lên 7.448 điểm, trong khi Nasdaq 100 futures (US100) tăng 0,35%, lên mốc 29.384 điểm.

Các báo cáo kinh tế vĩ mô trái chiều từ Nhật Bản và Úc không gây áp lực lên định giá các chỉ số khu vực: hợp đồng tương lai Nikkei 225 của Nhật tăng gần 1%, lên 61.840 điểm, trong khi futures của chỉ số ASX 200 của Úc (AU200) tăng 0,23%.

Tình hình tại thị trường Trung Quốc vẫn trái chiều: Hang Seng CE futures (CHN.cash) giảm 0,93%, trong khi China 50 futures (CH50cash) tăng 0,25%. 📊 Kinh tế vĩ mô Tỷ lệ thất nghiệp của Úc bất ngờ tăng lên 4,5% từ mức 4,3% trước đó. Việc làm giảm 18.600, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng thị trường là tăng 17.500 việc làm — dữ liệu yếu này có thể cho thấy khả năng tiếp tục tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Úc không còn chắc chắn tuyệt đối.

PMI Composite của Úc giảm xuống 47,8 điểm, chủ yếu do chỉ số đơn hàng mới ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2021.

Theo số liệu sơ bộ, PMI Composite của Nhật Bản giảm xuống 51,1 điểm từ mức 52,2 trước đó, đánh dấu mức thấp nhất trong 5 tháng. Nguyên nhân chính khiến tâm lý suy yếu là sự sụt giảm của chỉ số dịch vụ xuống sát ngưỡng 50 điểm.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản công bố dữ liệu ngoại thương rất mạnh: xuất khẩu tăng 14,8% YoY (so với kỳ vọng 9,3%), trong khi nhập khẩu tăng 9,7% YoY (cao hơn dự báo 8,3%). Nhờ đó, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 302 tỷ JPY, trong khi thị trường kỳ vọng thâm hụt gần 30 tỷ JPY.

Bốn nguồn tin độc lập thân cận với ECB cho biết đợt tăng lãi suất tháng 6 gần như đã được quyết định, dù quyết định cho tháng 7 vẫn còn bỏ ngỏ. Động thái này nhằm duy trì uy tín của ECB trong cuộc chiến chống lạm phát, vốn vẫn liên tục duy trì trên mức 3%.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo ECB sẽ tăng lãi suất lần đầu vào tháng 6 và tiếp tục tăng thêm một lần nữa vào tháng 9, qua đó đưa lãi suất tiền gửi lên mức 2,5%. 🛢️ Hàng hóa & Địa chính trị Giá dầu Brent đã lao dốc hơn 5% trong phiên hôm qua, phản ứng trực tiếp với bài đăng của Donald Trump trên nền tảng Truth Social. Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn cuối cùng, trong khi các báo cáo từ Tehran xác nhận Iran hiện đang xem xét các đề xuất do Mỹ đưa ra.

Tuy nhiên, căng thẳng khu vực vẫn tiếp tục leo thang khi Iran đơn phương tuyên bố vùng kiểm soát tại eo biển Hormuz, bao gồm cả vùng lãnh hải thuộc Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Goldman Sachs cảnh báo rằng tồn kho dầu thô và nhiên liệu toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục do lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz hiện chỉ còn khoảng 5% so với mức bình thường. Theo ước tính của GS, tồn kho đang giảm khoảng 8,7 triệu thùng/ngày — nhanh hơn đáng kể so với số liệu IEA công bố trong tháng 3 và tháng 4, dù cần lưu ý rằng khoảng hai phần ba mức giảm này đến từ việc cạn kiệt tồn kho nổi trên biển. 💱 Tiền tệ Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố hôm qua không tạo ra tác động lớn lên đồng USD.

Cặp tiền chính EUR/USD ghi nhận mức tăng đáng kể vào thời điểm mở cửa phiên Wall Street, được hỗ trợ thêm bởi những bình luận lạc quan của Trump về tiến triển trong đàm phán với Iran. Hiện tại, tỷ giá EUR/USD đang ổn định quanh mức 1,1620. Chỉ số US100 tăng điểm vào buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1% so với mức cao nhất mọi thời đại.

