Mở phiên Mỹ: Tin tức từ lĩnh vực công nghệ và Iran tạo sóng cho thị trường

Phiên giao dịch thứ Năm bắt đầu trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt thông tin quan trọng từ cả thị trường tài chính lẫn chính trường. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chính tại Mỹ trước giờ mở cửa cho thấy sự bất ổn đáng kể, nhưng đồng thời cũng phản ánh tâm lý lạc quan vừa phải. US2000 đang dẫn đầu đà tăng với mức tăng khoảng 0,4%.

Bất chấp loạt cập nhật quan trọng từ thị trường, xung đột và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn là tâm điểm chú ý. Tình hình thay đổi theo từng giờ. Dù đã có nhiều thỏa hiệp được xây dựng, trạng thái của các vấn đề then chốt - kho dự trữ uranium làm giàu và quyền kiểm soát eo biển Hormuz - vẫn chưa rõ ràng. “Lãnh tụ Tối cao” của Iran được cho là đã trực tiếp cấm mọi nỗ lực bàn giao lượng vật liệu phân hạch tích lũy.

SpaceX đã công bố bản cáo bạch IPO được mong chờ từ lâu. Nhà đầu tư tỏ ra hào hứng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện nhiều câu hỏi liên quan đến các số liệu và tuyên bố được đưa ra trong tài liệu này.

Các tín hiệu ngoại giao từ Iran cùng với loạt cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu tại Nga đang đẩy giá dầu tăng cao hơn. Dầu Brent đang giao dịch trên mức 108 USD/thùng.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Chỉ số Philadelphia Fed lao dốc, giảm xuống -0,4 so với kỳ vọng 18,2, cho thấy tâm lý kinh doanh rất yếu tại một trong những bang quan trọng nhất của Mỹ.

Giấy phép xây dựng vượt kỳ vọng, đạt 1,44 triệu đơn vị, điều này có thể phản ánh tâm lý cải thiện trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư gia tăng trên toàn quốc.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 210 nghìn, ghi nhận ở mức 209 nghìn.

Các chỉ số PMI cho thấy động lực mạnh bất ngờ trong lĩnh vực sản xuất Mỹ, với kết quả trên 55 điểm. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ lại yếu hơn kỳ vọng, khi chỉ số giảm xuống còn 50,9 điểm.

US100 (D1)

Phe mua đang cố gắng giành lại thế chủ động, phục hồi sau nhịp giảm gần đây và nỗ lực quay trở lại vùng đỉnh gần nhất. Các đường EMA tiếp tục duy trì động lượng tăng mạnh, trong khi RSI đã giảm đáng kể nhưng vẫn nằm gần vùng “quá mua”. Tuy nhiên, MACD đang phát tín hiệu giảm giá. Nếu phe bán giành quyền kiểm soát xu hướng của chỉ số, mục tiêu đầu tiên sẽ là mức Fibonacci 61,8% tại 28.445 điểm. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp: