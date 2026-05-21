Mở phiên Mỹ: Tin tức từ lĩnh vực công nghệ và Iran tạo sóng cho thị trường

Phiên giao dịch thứ Năm bắt đầu trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt thông tin quan trọng từ cả thị trường tài chính lẫn chính trường. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chính tại Mỹ trước giờ mở cửa cho thấy sự bất ổn đáng kể, nhưng đồng thời cũng phản ánh tâm lý lạc quan vừa phải. US2000 đang dẫn đầu đà tăng với mức tăng khoảng 0,4%.
Bất chấp loạt cập nhật quan trọng từ thị trường, xung đột và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn là tâm điểm chú ý. Tình hình thay đổi theo từng giờ. Dù đã có nhiều thỏa hiệp được xây dựng, trạng thái của các vấn đề then chốt - kho dự trữ uranium làm giàu và quyền kiểm soát eo biển Hormuz - vẫn chưa rõ ràng. “Lãnh tụ Tối cao” của Iran được cho là đã trực tiếp cấm mọi nỗ lực bàn giao lượng vật liệu phân hạch tích lũy.
SpaceX đã công bố bản cáo bạch IPO được mong chờ từ lâu. Nhà đầu tư tỏ ra hào hứng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện nhiều câu hỏi liên quan đến các số liệu và tuyên bố được đưa ra trong tài liệu này.
Các tín hiệu ngoại giao từ Iran cùng với loạt cuộc tấn công mới vào các nhà máy lọc dầu tại Nga đang đẩy giá dầu tăng cao hơn. Dầu Brent đang giao dịch trên mức 108 USD/thùng.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô:
-
Chỉ số Philadelphia Fed lao dốc, giảm xuống -0,4 so với kỳ vọng 18,2, cho thấy tâm lý kinh doanh rất yếu tại một trong những bang quan trọng nhất của Mỹ.
-
Giấy phép xây dựng vượt kỳ vọng, đạt 1,44 triệu đơn vị, điều này có thể phản ánh tâm lý cải thiện trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư gia tăng trên toàn quốc.
-
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 210 nghìn, ghi nhận ở mức 209 nghìn.
-
Các chỉ số PMI cho thấy động lực mạnh bất ngờ trong lĩnh vực sản xuất Mỹ, với kết quả trên 55 điểm. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ lại yếu hơn kỳ vọng, khi chỉ số giảm xuống còn 50,9 điểm.
US100 (D1)
Phe mua đang cố gắng giành lại thế chủ động, phục hồi sau nhịp giảm gần đây và nỗ lực quay trở lại vùng đỉnh gần nhất. Các đường EMA tiếp tục duy trì động lượng tăng mạnh, trong khi RSI đã giảm đáng kể nhưng vẫn nằm gần vùng “quá mua”. Tuy nhiên, MACD đang phát tín hiệu giảm giá. Nếu phe bán giành quyền kiểm soát xu hướng của chỉ số, mục tiêu đầu tiên sẽ là mức Fibonacci 61,8% tại 28.445 điểm. Nguồn: xStation5
Tin tức doanh nghiệp:
-
IBM (IBM.US): Cổ phiếu tăng khoảng 4% khi mở cửa sau khi có thông tin công ty sẽ nhận khoảng 1 tỷ USD tài trợ từ Bộ Thương mại Mỹ để phát triển công nghệ máy tính lượng tử. Các công ty nhỏ hơn như Rigetti và D-Wave cũng được hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu cho “quantum”, với mức tăng hai chữ số.
-
Deere & Co. (DE.US): Nhà sản xuất máy móc nông nghiệp giảm khoảng 3% khi mở cửa dù kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng. Tâm lý bi quan của nhà đầu tư xuất phát từ việc công ty giữ nguyên triển vọng lợi nhuận cho năm hiện tại bất chấp khả năng sinh lời đã cải thiện.
-
Walmart (WMT.US): Chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ giảm khoảng 2% sau báo cáo lợi nhuận do EPS thấp hơn kỳ vọng.
-
Intuit (INTU.US): Cổ phiếu lao dốc sau báo cáo kết quả kinh doanh. Công ty dự định cắt giảm 17% lực lượng lao động dù báo cáo EPS và doanh thu đều vượt kỳ vọng. Giá cổ phiếu giảm khoảng 20%. Nguyên nhân chính đến từ kết quả yếu hơn kỳ vọng ở một số mảng kinh doanh và tâm lý tiêu cực đối với nhóm cổ phiếu SaaS.
-
Nvidia (NVDA.US): Công ty lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất chip đồ họa hàng đầu tiếp tục công bố một báo cáo vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, lợi nhuận và doanh thu cao hơn không chuyển hóa thành mức định giá cao hơn, điều này có thể cho thấy kết quả tích cực đã phần lớn được thị trường phản ánh vào giá trước đó.
🎉Tóm tắt thị trường - Nvidia và Trump thúc đẩy tâm lý thị trường
Đình công tại Samsung: Áp lực nguồn cung cho ngành bán dẫn?
Kỳ vọng gì trước BCDT của Nvidia?
🟠Giá Đồng áp sát đỉnh lịch sử do thiếu hụt lưu huỳnh và làn sóng AI
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.