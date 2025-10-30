Chipotle: Báo cáo gây thất vọng, lợi nhuận giảm hai chữ số

Chipotle – Một trong những biểu tượng của ngành thức ăn nhanh Mỹ – vừa công bố kết quả kinh doanh khiến giá cổ phiếu lao dốc mạnh, dù các chỉ số chính đều vượt kỳ vọng thị trường. Công ty thất bại ở một lĩnh vực then chốt, gửi tín hiệu cho nhà đầu tư rằng tốc độ tăng trưởng hiện tại và kỳ vọng tương lai gần như không thể đạt được. Sau khi công bố báo cáo, cổ phiếu giảm khoảng 16%.

Thoạt nhìn, kết quả tài chính của Chipotle có vẻ tích cực đối với một doanh nghiệp có quy mô như vậy:

Doanh thu tăng 3,0 tỷ USD, tương đương tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (EPS) tăng 7,4%.

Chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 686,5 triệu USD.

Kế hoạch mở rộng mạnh mẽ, với hơn 315 cửa hàng trong năm 2025 và ít nhất 350 cửa hàng trong năm 2026.

Tuy nhiên, những phần sau của báo cáo tài chính lại cho thấy hàng loạt dấu hiệu đáng lo ngại:

Biên lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận nhà hàng giảm, còn 15,9% và 24,5%.

Doanh số bán hàng trên cùng cửa hàng (like-for-like) chỉ tăng 0,3%.

Thị trường có kỳ vọng rất cao với Chipotle sau hai năm 2023–2024 thành công. Các chương trình khách hàng thân thiết hấp dẫn và cải thiện hiệu quả vận hành đã giúp doanh thu tăng mạnh, nhưng từ giữa năm 2024, dấu hiệu cho thấy tăng trưởng không bền vững đã xuất hiện.

Chipotle hiện đang chịu áp lực từ hai hướng chính. Thứ nhất là rủi ro thị trường – Một phần lớn thực đơn của Chipotle sử dụng thịt bò, loại thực phẩm có giá tăng mạnh trong năm nay do căng thẳng chuỗi cung ứng và yếu kém trong ngành chăn nuôi. Thứ hai là rủi ro về nhu cầu khách hàng, nghiêm trọng hơn – Nhóm khách hàng mục tiêu của Chipotle, người từ 25–35 tuổi và các hộ gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD/năm, chiếm khoảng 40% doanh số, đang suy giảm mạnh về nhu cầu.

Công ty thừa nhận các chỉ số thất nghiệp và niềm tin người tiêu dùng không phản ánh hết mức độ nghiêm trọng. Người trẻ và có thu nhập thấp đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lạm phát và sức ép thị trường lao động, trong khi không được hưởng lợi từ giá tài sản tăng — thậm chí bị thiệt hại. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Chipotle — theo Reuters, toàn ngành nhà hàng Mỹ đang đối mặt với xu hướng tương tự, thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của các đối thủ.

Chipotle đã hạ dự báo lần thứ ba trong năm nay, hiện dự kiến doanh số “LfL” sẽ giảm nhẹ (“low single digits”) trong năm 2025.

Công ty cho biết sẽ “tăng giá thận trọng và chậm rãi”, chấp nhận biên lợi nhuận bị ảnh hưởng ngắn hạn để duy trì lượng khách hàng, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ thống để giữ lợi thế quy mô. Các biện pháp này có thể mang lại kết quả tích cực dài hạn, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn muốn thấy tăng trưởng ngay lập tức.

Biểu đồ cổ phiếu CMG.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5