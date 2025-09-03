Chuỗi ngày Vàng lập đỉnh chính thức quay lại!

Vàng tăng phi mã sau khoảng thời gian 4 tháng tích lũy

Dữ liệu và thông tin hot:

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/9, lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, chốt ở 3.534,4 USD/oz. Đà tăng phi mã này được thúc đẩy bởi niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, cùng với các rủi ro kinh tế - chính trị gia tăng.

Kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất đã tăng lên mức 92% sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có những phát biểu ôn hòa tại hội nghị Jackson Hole, cho thấy ông quan tâm nhiều hơn đến sự chậm lại của nền kinh tế và thị trường lao động. Sự bất ổn từ các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là việc ông gây áp lực lên Fed, cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng mạnh mẽ, gần 13 tấn vàng chỉ trong một phiên, nâng khối lượng nắm giữ lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng đóng cửa trên mốc 3.500 USD/oz có thể là tín hiệu cho một đợt tăng giá mới. Mặc dù thị trường có thể đối mặt với biến động từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần, nhưng một báo cáo yếu hơn dự báo có thể làm tăng khả năng Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, tạo thêm động lực cho vàng. Các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase cũng nâng dự báo giá vàng, với mục tiêu đạt 3.675 USD/oz vào cuối năm nay và thậm chí là 4.250 USD/oz vào cuối năm 2026.

Biểu đồ giá Vàng (khung thời gian D1):

Nguồn: xStation5

Như vậy là Vàng quay trở lại chu kỳ liên tiếp lập đỉnh mới sau thời gian tích lũy khoảng 4 tháng. Mức đỉnh $3.500 cũng đã chính thức bị vượt qua và bây giờ phe bán chỉ còn những mức cản tâm lý tại $3.600 để tìm kiếm những bàn đạp cho mình. Volume cũng đang tăng dần cho thấy nhịp tăng đang mạnh lên từng phiên, do đó rất khó để phe bán có thể tạo ra được những áp lực giảm trong bối cảnh hiện tại. Có lẽ, điều có thể tạm thời ngăn cản được đà tăng hiện tại của Vàng là báo cáo NFP được công bố vào cuối tuần này.