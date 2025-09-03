Lịch kinh tế: Trọng tâm hôm nay - báo cáo JOLTS và PMI dịch vụ của Châu Âu

Những biến động xung quanh thuế quan của Donald Trump tạm thời lắng xuống khi thị trường chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao, trong khi trọng tâm của giới đầu tư hôm nay chuyển sang một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng tại châu Âu và Mỹ.
Tại châu Âu, tâm điểm sẽ là các báo cáo PMI dịch vụ, dự kiến cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 3. Ngoài dữ liệu PMI, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu, và Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ba Lan (MPC) sẽ công bố quyết định lãi suất.
Tại Mỹ, báo cáo JOLTS (số vị trí tuyển dụng việc làm) tháng 7 sẽ được theo dõi sát sao. Sau dữ liệu việc làm trong báo cáo ISM yếu hơn kỳ vọng, thị trường tìm thêm bằng chứng hỗ trợ khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, thành viên FOMC Neel Kashkari cũng sẽ có buổi phỏng vấn.
Lịch kinh tế hôm nay (giờ VN):
14:30 – Anh: Bài phát biểu của thành viên MPC Ngân hàng Anh Mann
14:30 – Eurozone: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde
14:50 – Pháp: PMI tháng 8
-
PMI tổng hợp: Dự báo 49,8; Trước đó 48,6
-
PMI dịch vụ: Dự báo 49,7; Trước đó 48,5
14:55 – Đức: PMI tháng 8
-
PMI tổng hợp: Dự báo 50,9; Trước đó 50,6
-
PMI dịch vụ: Dự báo 50,1; Trước đó 50,6
15:00 – Eurozone: PMI tháng 8
-
PMI dịch vụ: Dự báo 50,7; Trước đó 51,0
-
PMI tổng hợp: Dự báo 51,1; Trước đó 50,9
15:30 – Anh: PMI tháng 8
-
PMI dịch vụ: Dự báo 53,6; Trước đó 51,8
-
PMI tổng hợp: Dự báo 53,0; Trước đó 51,5
29:15 – Anh: Phiên điều trần Ủy ban Ngân khố với MPC của BoE
21:00 – Mỹ: Đơn đặt hàng nhà máy bền (Durable Goods Orders) tháng 7
-
Đơn hàng nhà máy (trừ vận tải): Trước đó +0,4% MoM
-
Đơn hàng nhà máy: Dự báo -1,3% MoM; Trước đó -4,8% MoM
-
Đơn hàng bền (trừ vận tải): Trước đó +1,1% MoM
-
Đơn hàng bền (trừ quốc phòng): Dự báo -2,5% MoM; Trước đó -2,5% MoM
21:00 – Mỹ: Báo cáo JOLTS (vị trí việc làm) tháng 7: Dự báo: 7,380 triệu; Trước đó: 7,437 triệu
00:30 sáng mai – Mỹ: Phát biểu của Neel Kashkari (FOMC)
01:00 sáng mai – Mỹ: Báo cáo Beige Book
03:30 sáng mai – Mỹ: Báo cáo EIA: Tồn kho dầu thô API hàng tuần: Trước đó -0,974 triệu thùng
