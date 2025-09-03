Tin đầu ngày (03.09.2025): Vàng tăng vọt 1,5% đạt mức đỉnh mới 🔔Phố Wall chìm trong "sắc đỏ"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/09, chỉ số Dow Jones lùi 0,55%. Chỉ số S&P 500 mất 0,69% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,82%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, với lợi suất kỳ hạn 10 năm nhích gần 5 điểm cơ bản lên 4,275%. Đồng USD mạnh lên hơn 0,6%, trong khi EUR/USD giảm sâu.

Vàng tăng gần 1,5% bất chấp sức mạnh của đồng USD, nhờ nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn gia tăng. Thành phần việc làm trong báo cáo ISM suy yếu có thể được thị trường coi là tín hiệu sớm cho báo cáo Nonfarm Payrolls tháng 8 (công bố vào thứ Sáu) có thể yếu. Bạc cũng tăng nhẹ, lên trên 40,8 USD, trong khi Bitcoin hồi phục về mức 111.000 USD.

Tin tức về Địa chính trị & công nghệ: Mỹ đã thu hồi giấy phép của TSMC (Taiwan Semiconductor) trong việc bán chip cho Trung Quốc. Lệnh cấm chỉ áp dụng với các loại bán dẫn thế hệ cũ, nhưng giới đầu tư vẫn nhìn nhận tiêu cực – đặc biệt trong bối cảnh Nvidia cho biết đang đàm phán để bán chip AI Blackwell sang Trung Quốc.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy giá cả vẫn ở mức cao nhưng thấp hơn kỳ vọng, trong khi sản xuất cho thấy bức tranh trái chiều: đơn hàng mới tăng nhưng việc làm giảm.

ISM Manufacturing: 48,7 (dự báo: 48,9; kỳ trước: 48,0)

Chỉ số việc làm: 43,8 (kỳ trước: 43,4)

Chỉ số giá: 63,7 (dự báo: 65,2; kỳ trước: 64,8)

Đơn hàng mới: 51,4 (kỳ trước: 47,1)

Chi tiêu xây dựng (m/m): -0,1% (dự báo: -0,1%; kỳ trước: -0,4%)

Doanh nghiệp: Cổ phiếu PepsiCo xóa bớt mức tăng đầu phiên, đóng cửa vẫn tăng 2% sau khi quỹ đầu tư chủ động Elliott Management công bố đã mua cổ phần trị giá 4 tỷ USD trong công ty.

Hàng hóa: Khí tự nhiên giảm gần 2% (sau khi có lúc giảm gần 4%), do nhu cầu mùa vụ yếu hơn tại Mỹ và thời tiết mát hơn ở hai bờ biển. Cà phê giảm giá sau chuỗi tăng kỷ lục, trong khi ca cao cũng giao dịch thấp hơn.

Châu Âu & Anh: Đồng bảng Anh chịu áp lực bán mạnh sau dữ liệu kinh tế vĩ mô suy yếu và lo ngại ngày càng tăng về chính sách tương lai của Ngân hàng Anh (BoE). Chỉ số FTSE 100 giảm gần 0,9%.

Lạm phát CPI Khu vực đồng Euro vượt kỳ vọng: lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2,3% y/y (dự báo: 2,2%), còn lạm phát toàn phần đạt 2,8% y/y, cũng cao hơn ước tính. Đồng euro tăng sau công bố, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Đức đi lên.