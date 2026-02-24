Cổ phiếu AMD tăng vọt 14% sau thương vụ lớn với Meta Platforms về AI📈

Meta Platforms (META.US) đã công bố chương trình kéo dài 5 năm để mua hạ tầng AI dựa trên nền tảng của Advanced Micro Devices (AMD), với tổng công suất lên tới 6 gigawatt, bắt đầu từ nửa cuối năm 2026. Đây là một trong những thỏa thuận hạ tầng AI lớn nhất của chu kỳ đầu tư (capex) hiện tại và là xác nhận quan trọng rằng AMD đang gia nhập nhóm nhà cung cấp “tier-1” cho các hyperscaler bên cạnh Nvidia. Cổ phiếu AMD tăng hơn 14% trong giao dịch tiền thị trường tại Mỹ sau thông tin này. Gần đây, nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI đã vượt trội rõ rệt so với mảng phần mềm.

Theo thỏa thuận, Meta cam kết mua hơn 100 tỷ USD năng lực tính toán AI từ AMD, đảm bảo tối đa 6 GW công suất trong 5 năm và có khả năng xây dựng khoảng 10% cổ phần tại AMD. Thỏa thuận này củng cố vị thế của AMD so với Nvidia trong thị trường chip AI đang mở rộng nhanh chóng, bao gồm cả chip AI tùy chỉnh và các chứng quyền (warrants) gắn với hiệu suất giá cổ phiếu AMD trong tương lai. Đây là một phần trong chiến lược AI rộng lớn của Mark Zuckerberg: Meta đang nhanh chóng mở rộng công suất trung tâm dữ liệu và đa dạng hóa nhà cung cấp, với chi tiêu cho hạ tầng AI năm nay có thể đạt tới 135 tỷ USD.

AMD nổi lên như một bên hưởng lợi lớn từ AI

Theo CEO AMD Lisa Su, tổng giá trị chuỗi giao dịch có thể đạt “hàng chục tỷ USD” cho mỗi gigawatt, ngụ ý rằng capex nhiều năm của Meta cho riêng chương trình này có thể lên tới hàng chục tỷ — thậm chí vượt 100 tỷ USD — tùy thuộc cấu hình và tổ hợp phần cứng cuối cùng.

Cấu trúc thỏa thuận vượt xa một hợp đồng cung ứng thông thường: Meta sẽ nhận quyền mua 160 triệu cổ phiếu AMD, được phân bổ theo từng giai đoạn dựa trên các mốc triển khai dự án và điều kiện giá cổ phiếu. Nếu thực hiện, Meta có thể trở thành cổ đông lớn, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược dài hạn giữa hai bên.

Thị trường phản ứng tích cực ngay lập tức, với cổ phiếu AMD tăng mạnh trước giờ mở cửa. Động thái này phản ánh kỳ vọng về bước nhảy vọt đáng kể trong doanh thu AI và sự cải thiện vị thế của AMD trong phân khúc bộ tăng tốc (accelerator). Cổ phiếu Meta chỉ tăng nhẹ, cho thấy nhà đầu tư xem đây là bước đi phù hợp với chiến lược mở rộng năng lực tính toán đã công bố, thay vì một rủi ro mới.

Meta sẽ được hưởng lợi từ các linh kiện được tùy chỉnh theo nhu cầu riêng và có tiếng nói trong lộ trình phát triển cũng như thiết kế các thế hệ chip tương lai. Ở góc độ tổng chi phí sở hữu (TCO) và hiệu quả suy luận (inference), mô hình “đồng thiết kế” này rất quan trọng để tối ưu hóa tiêu thụ điện năng và chi phí trên mỗi tác vụ/token.

Theo Santosh Janardhan, Giám đốc Hạ tầng Toàn cầu của Meta, phần cứng AMD dự kiến sẽ chủ yếu phục vụ cho suy luận — tức giai đoạn triển khai mô hình đã huấn luyện vào môi trường sản xuất. Đây là lĩnh vực mà hiệu quả năng lượng và khả năng cung ứng ổn định thường quan trọng hơn hiệu suất huấn luyện đỉnh cao.

Meta tái khẳng định chiến lược đa nguồn cung: tiếp tục phát triển chip AI nội bộ, duy trì mua từ Nvidia và bổ sung AMD vào danh mục. Trên thực tế, điều này cho thấy các hyperscaler xem bộ tăng tốc AI là tài nguyên chiến lược thay vì hàng hóa thông thường và đang chủ động đa dạng hóa rủi ro chuỗi cung ứng.

Đối với AMD, đây không chỉ là câu chuyện về sản lượng mà còn là bước ngoặt về uy tín. Meta hiện đã là khách hàng lớn thứ hai của AMD, và thỏa thuận mới có thể trở thành động lực tăng trưởng chủ chốt trong những năm tới. Với quy mô doanh thu khoảng 34,6 tỷ USD năm ngoái, chỉ cần bổ sung thêm doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn triển khai cũng có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo tăng trưởng của AMD trong thị trường accelerator.

Tổng thể, cấu trúc và quy mô hợp tác cho thấy Meta và AMD đang đặt cược vào kịch bản mà việc thương mại hóa AI ở cấp hyperscaler sẽ chuyển hóa thành một “siêu chu kỳ” đầu tư kéo dài nhiều năm — bất chấp những tranh luận ngày càng tăng về nguy cơ “bong bóng” capex AI.

AMD.US (khung thời gian D1)

Cổ phiếu AMD gần đây đã giảm gần 25% từ đỉnh và hiện đang kiểm định vùng ~191 USD (EMA200). Thỏa thuận với Meta dường như mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn và giúp tái neo cổ phiếu vào một xu hướng tăng có nền tảng cơ bản vững chắc hơn.

Nguồn: xStation5