Tin đầu ngày: Giá Dầu Brent đóng nến tuần trên mức 100 USD, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm

Mặc dù tâm lý lạc quan thận trọng xuất hiện vào đầu phiên, tâm lý thị trường tại Phố Wall đã xấu đi khi phiên giao dịch tiếp diễn. Những mức tăng nhỏ ban đầu đã chuyển thành các đợt giảm đáng kể. Hợp đồng tương lai của Nasdaq Composite và Russell 2000 giảm mạnh nhất, khoảng 0,8%. Trong khi đó, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average kết thúc tuần ở mức tốt hơn đôi chút, nhưng vẫn trong sắc đỏ, với mức giảm lần lượt khoảng 0,7% và 0,4%.

Hoa Kỳ đã quyết định tạm thời đình chỉ việc thực thi các lệnh trừng phạt - thông qua Bộ Tài chính Hoa Kỳ - đối với một số tàu chở dầu của Nga.

Các tuyên bố từ chính quyền Mỹ liên quan đến những diễn biến tiếp theo với Iran vẫn còn thiếu nhất quán. Tuy nhiên, một phần lớn thị trường dường như vẫn hy vọng rằng Lầu Năm Góc vẫn đang kiểm soát tình hình tương đối tốt và việc đóng cửa Eo biển Hormuz chỉ mang tính tạm thời. Trong bối cảnh đó, những suy đoán về khả năng xảy ra một cuộc xâm lược trên bộ vào Iran xuất hiện ngày càng nhiều.

Lạm phát PCE gần với kỳ vọng của thị trường. PCE lõi (Core PCE) tăng lên 3,1%, trong khi PCE tổng thể giảm xuống 2,8%. Chi tiêu cá nhân cũng tăng vượt dự báo, đạt 0,4% trong tháng 1.

GDP quý IV theo quý (QoQ) chỉ đạt 0,7%, bằng một nửa mức dự báo 1,4%. Sự chậm lại cũng thể hiện trong đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, với mức tăng trưởng 0% trong tháng 1.

Cổ phiếu Adobe giảm khoảng 6% sau khi CEO của công ty thông báo kế hoạch từ chức nhưng chưa công bố người kế nhiệm tiềm năng.

Lo ngại về giá năng lượng và khả năng tăng lãi suất đang kéo các chỉ số chứng khoán châu Âu đi xuống. Chỉ số STOXX Europe 600 kết thúc phiên giảm 0,6%.

Tăng trưởng kinh tế tại Vương quốc Anh tiếp tục chậm lại, đạt 0,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Sản lượng công nghiệp và sản xuất của Anh cũng thấp hơn kỳ vọng.

Lạm phát tại Pháp thấp hơn dự báo, ở mức 0,9% YoY.

Cổ phiếu Zalando tăng 6% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh mạnh và triển vọng tốt hơn kỳ vọng.

Trên thị trường ngoại hối (FX), Đô la Mỹ tăng giá rõ rệt - lo ngại về lạm phát dường như đang lấn át những lo ngại về tăng trưởng kinh tế. Đô la New Zealand và Đô la Úc là những đồng tiền giảm mạnh nhất so với USD, khoảng 1%. Euro, Đô la Canada và Bảng Anh giảm gần 0,7%.

Trong nhóm hàng hóa nông nghiệp, Lúa mì tăng khoảng 2%, trong khi Cà phê giảm hơn 2%.

Trong lĩnh vực năng lượng, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Dầu Brent kết thúc tuần trên 100 USD/thùng, trong khi Dầu WTI thấp hơn đáng kể, khoảng 95 USD/thùng. Khí tự nhiên giảm hơn 3%.

Cả kim loại công nghiệp và kim loại quý đều đang bị bán tháo.

Trong nhóm kim loại công nghiệp, giảm mạnh nhất là Nhôm (giảm 2,8%) và Niken (giảm hơn 2%).

Trong nhóm kim loại quý, Bạch kim và Bạc ghi nhận mức giảm lớn nhất - khoảng 4%. Bạc giữ quanh 80 USD/ounce, Vàng vẫn quanh 5.000 USD, và Bạch kim gần 2.000 USD.