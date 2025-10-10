Cổ phiếu Applied Digital vọt 20% sau khi công bố báo cáo tài chính ấn tượng.

Applied Digital Corp đã vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý đầu tiên của năm tài chính, báo cáo doanh thu đạt 64,2 triệu USD — tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chính đến từ hoạt động cho thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu, chiếm gần 60% tổng doanh thu. Công ty cũng gây bất ngờ cho thị trường với thông tin về thỏa thuận mới cùng CoreWeave, giúp khuôn viên Polaris Forge 1 đạt mức khai thác tối đa 400 MW công suất.

Động lực tăng trưởng chính trong tương lai là việc xây dựng khuôn viên Polaris Forge 2, sẽ bổ sung thêm 300 MW và có tiềm năng mở rộng lên tới 1 GW công suất tính toán. Dự kiến địa điểm này sẽ đi vào hoạt động năm 2026 và đạt công suất tối đa vào năm 2027. Điều này cho thấy công ty vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn, xua tan lo ngại trước đó rằng họ đã chạm ngưỡng công suất.

Mặc dù công ty vẫn đang hoạt động thua lỗ và gánh chi phí vốn cao, nhưng đã huy động được 5 tỷ USD để hỗ trợ mở rộng. Ban lãnh đạo tin rằng với làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo, Applied Digital có vị thế thuận lợi để giành thêm hợp đồng và gia tăng doanh thu.

Cổ phiếu công ty hiện đang trong xu hướng tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá đã tăng khoảng 350%, với kết quả kinh doanh mới nhất tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Nguồn: xStation5