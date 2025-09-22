Cổ phiếu của Samsung tăng vọt sau tin tức về mối quan hệ hợp tác với Nvidia.

Cổ phiếu của Samsung Electronics trên thị trường London đã tăng gần 5%, đạt mức cao nhất trong một thời gian dài. Đợt tăng vọt này chủ yếu đến từ thông tin công ty đã được Nvidia phê duyệt sử dụng chip nhớ HBM3E tiên tiến trong các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là một cột mốc quan trọng đối với tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, vốn từ lâu đã nỗ lực củng cố vị thế trên thị trường bộ nhớ hiệu năng cao đang tăng trưởng nhanh chóng.

Truyền thông trong nước đưa tin, phiên bản bộ nhớ HBM3E của Samsung đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng khắt khe do Nvidia yêu cầu. Bước đột phá này mở ra cơ hội hợp tác với một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành chip AI, đồng thời giúp Samsung có thêm lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như SK Hynix và Micron (Mỹ). Samsung dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng chip HBM3E cho Nvidia ngay trong quý IV/2025, đặc biệt có ý nghĩa khi nhu cầu bộ nhớ dành riêng cho AI ngày càng tăng cao.

Với chứng nhận này, Samsung trở thành nhà cung cấp chính thức thứ ba chip HBM3E cho Nvidia, điều này có thể củng cố đáng kể vị thế của hãng trên thị trường chip nhớ AI toàn cầu. Sau nhiều năm trì hoãn và một số lần thất bại trong quá trình chứng nhận, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy công nghệ mới nhất của công ty đã đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành.

Nhà đầu tư đã đón nhận tin tức này đầy hứng khởi, dẫn đến đà tăng mạnh của giá cổ phiếu trên sàn. Bên cạnh đó, Samsung cũng đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực quan trọng khác, chẳng hạn như sản xuất chip cho Tesla, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những “ông lớn” của ngành bán dẫn.

Dù các đơn hàng HBM3E ban đầu từ Nvidia có thể ở mức vừa phải, nhưng việc được phê duyệt sản phẩm là một bước tiến quan trọng, mở ra cánh cửa cho các hợp đồng lớn hơn và mở rộng hợp tác trong tương lai.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng thành công của Samsung trong việc nhận chứng nhận từ Nvidia không chỉ là một thành tựu về công nghệ mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Nó cho thấy khả năng của công ty trong việc đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của ngành và gia tăng cơ hội tham gia vào các dự án tương lai, chẳng hạn như HBM4.

