Cổ phiếu đáng chú ý – Jabil Inc (11.12.2025)

Hãy tưởng tượng một công ty không thiết kế chip như Nvidia và cũng không xây dựng đám mây như AWS, nhưng vẫn đóng vai trò then chốt trong cơn bùng nổ công nghệ. Jabil Inc. lắp ráp các máy chủ AI, in vỏ iPhone và sản xuất linh kiện điện tử cho Tesla. Từ đầu năm 2025, cổ phiếu của công ty đã tăng 59%, trong khi định giá chỉ ở mức 14 lần EV/EBITDA cho thấy Phố Wall vẫn đang đánh giá thấp vai trò của Jabil trong sự bùng nổ các trung tâm dữ liệu. Jabil không thường xuất hiện trên mặt báo, nhưng lại là kiến trúc sư âm thầm của công nghệ toàn cầu. Apple, Cisco, HP và các công ty hyperscaler lớn đều dựa vào các nhà máy của Jabil ở 30 quốc gia. Trong kỷ nguyên AI và xe điện, khi nhu cầu về máy chủ GPU và điện tử ô tô tăng 30% mỗi năm, công ty đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Liệu “người chơi vô hình” này có vượt trội hơn S&P 500 và trở thành lựa chọn yêu thích tiếp theo của các quỹ đầu tư? Hãy cùng xem các con số và câu chuyện cổ phiếu có thể thay đổi cách nhìn về chuỗi cung ứng công nghệ.

Hồ sơ công ty

Jabil Inc. là một công ty có trụ sở tại Mỹ, chuyên về sản xuất điện tử theo hợp đồng (contract electronics manufacturing). Công ty cung cấp dịch vụ từ đầu đến cuối, bao gồm thiết kế, sản xuất và logistics, hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn vòng đời sản phẩm. Hoạt động trên phạm vi toàn cầu, Jabil phục vụ nhiều công ty công nghệ hàng đầu, cung cấp linh kiện và giải pháp hoàn chỉnh trong các ngành như CNTT, ô tô, chăm sóc sức khỏe và điện tử tiêu dùng. Nhu cầu gia tăng về các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, xe điện và hạ tầng 5G thúc đẩy sự phát triển của công ty. Jabil tận dụng xu hướng thuê ngoài để giúp khách hàng tối ưu hóa sản xuất và đưa đổi mới ra thị trường nhanh hơn. Sự linh hoạt, phạm vi dịch vụ rộng và sự hiện diện toàn cầu giúp Jabil duy trì vị thế mạnh trong ngành và đáp ứng nhu cầu năng động của khách hàng trên toàn thế giới.

Xu hướng lớn định hình tương lai công ty

Jabil hoạt động trong các xu hướng công nghệ chính thúc đẩy tăng trưởng điện tử toàn cầu. Bao gồm AI và trung tâm dữ liệu, xe điện và ô tô, chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học, cũng như 5G và điện toán biên (edge computing). Thị trường AI và trung tâm dữ liệu đang mở rộng nhanh chóng, tăng nhu cầu về máy chủ GPU và trung tâm dữ liệu mô-đun, lĩnh vực mà Jabil tham gia mạnh. Xe điện và các giải pháp liên quan đến ô tô là một lĩnh vực tăng trưởng nhanh khác, bao gồm sản xuất mô-đun pin và robot công nghiệp, cũng thuộc danh mục của Jabil. Các phân khúc chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học duy trì tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, nơi công ty cung cấp thiết bị y tế tiên tiến và dịch vụ sản xuất hợp đồng cho ngành dược. Cuối cùng, 5G và điện toán biên hỗ trợ phát triển hạ tầng mạng và tự động hóa kho bãi, củng cố mối quan hệ với các khách hàng như Apple, HP và Amazon. Sự kết hợp của các xu hướng lớn này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận của Jabil, khiến công ty trở nên hấp dẫn trong thị trường sản xuất điện tử theo hợp đồng.

Phân tích tài chính

Jabil kết thúc năm tài chính 2025 ở vị thế hoạt động rất mạnh mẽ. Trong quý 4, doanh thu đạt khoảng 8,1 tỷ USD, đánh dấu sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn doanh số yếu hơn. Biên lợi nhuận hoạt động và ròng ổn định ở mức khoảng 4–5% và 2%, sau một đợt tăng bất thường vào năm 2024 do các yếu tố thuận lợi, không tái diễn. Sự tăng trưởng kinh doanh đi kèm với hiệu quả vận hành được cải thiện thay vì suy giảm biên lợi nhuận.

Đặc biệt đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao, duy trì trong khoảng 30–35% trong các quý gần đây — một kết quả rất mạnh mẽ đối với một doanh nghiệp sản xuất phức tạp. Kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) ổn định trong tám quý vừa qua, điều này chứng tỏ ban quản lý chuyển đổi hiệu quả các xu hướng lớn, như tăng trưởng hạ tầng AI, thành giá trị thực cho cổ đông.

Cấu trúc nợ của công ty cho thấy Jabil bước vào giai đoạn đầu tư tiếp theo với bảng cân đối an toàn. Nợ dài hạn duy trì trong khoảng 2,7–3,3 tỷ USD, trong khi nợ ngắn hạn chỉ tăng nhẹ trong các quý gần đây, xuất phát từ mức cơ sở rất thấp. Tỷ lệ hiện hành (current ratio) vẫn cao hơn 1,0, và tỷ lệ thanh khoản nhanh (quick ratio) đã cải thiện so với 2022–2023, cho thấy công ty tài trợ cho các phân khúc chiến lược như AI và trung tâm dữ liệu từ vị thế thanh khoản mạnh.

Mối quan hệ giữa EBITDA tạo ra, tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROIC) và chi phí vốn (WACC) cũng tích cực. ROIC liên tục vượt WACC, nghĩa là mỗi đơn vị vốn đầu tư bổ sung tạo ra lợi suất cao hơn chi phí tài chính. Jabil không chỉ tăng trưởng mà còn tạo ra giá trị thực cho cổ đông.

Các kết quả tài chính và chỉ số hoạt động của công ty vẽ nên bức tranh nhất quán về một “kiến trúc sư vô hình của cơn bùng nổ AI.” Jabil hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng về hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện tử tiên tiến, đồng thời duy trì bảng cân đối lành mạnh, ROE cao và thanh khoản mạnh. Sự kết hợp này cho phép ban quản lý tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất cho AI và thực hiện chính sách cổ đông hấp dẫn, cả thông qua mua lại cổ phiếu và dòng tiền ổn định dài hạn.

Triển vọng doanh thu

Dự báo doanh thu của Jabil cho thấy sau một bước lùi tạm thời vào năm 2024, công ty đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bất kể kịch bản nào. Jabil bước vào năm tài chính tiếp theo với vị thế tài chính mạnh và nhu cầu thuận lợi cho các công nghệ liên quan đến AI, trung tâm dữ liệu, cũng như điện tử tiêu dùng và công nghiệp. Dựa trên kết quả lịch sử từ năm 2019 và xu hướng thị trường quan sát được, ba kịch bản dự báo doanh thu cho 2026–2029 đã được chuẩn bị, minh họa khả năng phát triển kinh doanh dưới các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản cơ sở: Doanh thu Jabil tăng dần, đạt khoảng 31,4 tỷ USD vào 2026 và tiếp tục lên 34,96 tỷ USD vào 2029. Kịch bản này giả định tăng trưởng nhu cầu vừa phải, ổn định ở các phân khúc chính như hạ tầng AI, ô tô và điện tử tiêu dùng. Công ty duy trì cân bằng giữa mở rộng và kiểm soát chi phí, đảm bảo biên lợi nhuận ổn định và tạo giá trị cho cổ đông.

Kịch bản lạc quan: Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn nhờ nhu cầu tăng về sản phẩm liên quan AI và trung tâm dữ liệu, cũng như ngành xe điện. Doanh thu năm 2026 có thể đạt 32,15 tỷ USD, tăng lên 36,16 tỷ USD vào 2029. Kịch bản này giả định sử dụng hiệu quả năng lực sản xuất, cải thiện hiệu quả vận hành và củng cố quan hệ với khách hàng chính, cho phép tăng trưởng nhanh mà không tăng rủi ro bảng cân đối.

Kịch bản thận trọng: Doanh thu tăng chậm hơn, đạt khoảng 31,24 tỷ USD vào 2026 và 33,97 tỷ USD vào 2029. Kịch bản này phản ánh khả năng nhu cầu chậm lại ở một số phân khúc hoặc hạn chế chuỗi cung ứng. Dù tăng trưởng chậm hơn, công ty vẫn duy trì lợi nhuận ổn định và kiểm soát chi phí, giữ khả năng tạo dòng tiền và đầu tư vào các phân khúc chiến lược.

Định giá

Chúng tôi trình bày định giá Jabil Inc. dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Cần nhấn mạnh rằng phân tích này chỉ mang tính thông tin và không nên coi là lời khuyên đầu tư hay định giá chính xác.

Jabil Inc. là nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử theo hợp đồng toàn cầu, phục vụ các thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới. Công ty hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng liên quan hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và điện tử công nghiệp, cung cấp nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tiếp theo.

Định giá dựa trên kịch bản doanh thu cơ sở và dự báo tài chính, với WACC là 9% và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn thận trọng 2%. Các thông số tài chính dựa trên dữ liệu trung bình từ các năm gần đây, cung cấp cái nhìn thực tế về tình hình công ty.

Trên cơ sở này, chúng tôi ước tính giá trị một cổ phiếu Jabil vào khoảng 319 USD, tương ứng tiềm năng tăng 41% so với giá thị trường hiện tại là 227,14 USD. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với những nhà đầu tư tin vào sự tăng trưởng tiếp tục của công ty trong hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và điện tử tiên tiến.

Định giá cũng tính đến rủi ro thị trường và cạnh tranh, và sự thành công lâu dài của công ty sẽ phụ thuộc vào duy trì tăng trưởng ổn định, quản lý chi phí hiệu quả và chuyển các xu hướng công nghệ lớn thành giá trị thực cho cổ đông.