Cổ phiếu Deutsche Boerse giảm 5% sau tin tức Ủy ban Châu Âu điều tra chống độc quyền đối với công ty🚩

Ủy ban Châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Deutsche Börse (DB1.DE) và Nasdaq (NDAQ.US) về cáo buộc thông đồng trong việc niêm yết, giao dịch và thanh toán bù trừ các sản phẩm phái sinh tài chính. Trong phiên tiền giao dịch tại Mỹ, cổ phiếu Nasdaq giảm gần 1,5%, trong khi Deutsche Börse giảm mạnh từ khoảng 216 EUR xuống 200 EUR sau thông báo, nhưng sau đó đã hồi phục đáng kể.

Các nhà điều tra sẽ xem xét liệu hai tổ chức này có phối hợp hoạt động trong phạm vi Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) nhằm hạn chế cạnh tranh hay không — cụ thể trong các lĩnh vực niêm yết, giao dịch và thanh toán bù trừ phái sinh.

Theo tuyên bố của Ủy ban Châu Âu, cuộc điều tra tập trung vào “hành vi phối hợp đáng ngờ”, có thể bao gồm chia sẻ thị trường, thỏa thuận giá, hoặc trao đổi thông tin nhạy cảm về thương mại giữa Deutsche Börse và Nasdaq. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh của EU.

Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt là trung tâm giao dịch quan trọng nhất của Đức và là một trong những trụ cột chính của thị trường vốn châu Âu. Do đó, bất kỳ vi phạm nào về quy định chống độc quyền đều có thể ảnh hưởng lớn đến công ty, cũng như tác động đến sự ổn định và minh bạch của hệ thống tài chính châu Âu.

Theo các nguồn tin, các cơ quan cạnh tranh EU đã theo dõi Deutsche Börse từ mùa thu năm 2024, và các cuộc khám xét đã được tiến hành tại trụ sở công ty vào tháng 9/2024 trong khuôn khổ điều tra sơ bộ.

Nếu cáo buộc được chứng minh, các sàn giao dịch này có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm, tương đương hàng trăm triệu euro.

Đối với các nhà đầu tư tổ chức và các công ty niêm yết sử dụng hạ tầng của Deutsche Börse và Nasdaq, diễn biến này cho thấy rủi ro pháp lý trong lĩnh vực sàn giao dịch châu Âu đang gia tăng trở lại.

Tốc độ tiến hành điều tra, kết quả sơ bộ từ Ủy ban, và phản ứng của các cơ quan quản lý quốc gia sẽ là các yếu tố then chốt mà nhà đầu tư cần theo dõi. Vụ việc này nằm trong xu hướng tăng cường giám sát các nhà điều hành thị trường lớn và hạn chế sự thống trị của một vài tập đoàn sàn giao dịch lớn tại châu Âu. Về dài hạn, EU có thể hướng tới một sàn giao dịch chung toàn châu Âu, thông qua việc sáp nhập giữa Euronext, Deutsche Börse và các đơn vị nhỏ hơn. Cổ phiếu Deutsche Börse đã chịu áp lực trong thời gian qua, giảm gần 30% so với mức đỉnh lịch sử — một trong những đợt sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử công ty. Hệ số P/E hiện vẫn quanh 20 lần, tương đương mức trung bình lịch sử. Nếu bị phạt 10% doanh thu hàng năm (ước khoảng 700 triệu EUR), lợi nhuận ròng của công ty có thể giảm khoảng 200 triệu EUR, giả định biên lợi nhuận ròng ~30%. Trong năm qua, doanh thu của Deutsche Börse tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: xStation5

