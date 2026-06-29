Cổ phiếu McDonald's chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2024 📉

Cổ phiếu McDonald's đã giảm gần 11% từ đầu năm đến nay, mặc dù công ty vẫn tiếp tục công bố kết quả hoạt động vững chắc. Doanh thu tăng 9,4%, trong khi doanh số bán hàng tương đương (comparable sales) trên toàn cầu tăng 3,8%, cho thấy gã khổng lồ thức ăn nhanh vẫn đang thu hút khách hàng bất chấp môi trường tiêu dùng khó khăn hơn.

Vì sao cổ phiếu chịu áp lực: Nhà đầu tư lo ngại về lạm phát, chi phí lãi vay cao hơn, chi phí tái cấu trúc và rủi ro tâm lý tiêu dùng suy yếu cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lượng khách đến nhà hàng.

AI trở thành một phần trong kế hoạch tăng trưởng: McDonald's đang hợp tác với Google để triển khai hệ thống đặt hàng tại làn xe drive-thru ứng dụng AI, mà CEO Chris Kempczinski cho biết đã đạt độ chính xác khoảng 90%.

Đổi mới thực đơn đang được đẩy mạnh: Công ty đang thử nghiệm các món gà tẩm bột thủ công, mở rộng danh mục đồ uống, nâng cao tiêu chuẩn cà phê, phát triển các loại đồ uống đá đầy màu sắc và cân nhắc bổ sung các lựa chọn sữa không có nguồn gốc từ động vật.

Trải nghiệm khách hàng cần tạo sự khác biệt: McDonald's đang nỗ lực khiến mỗi lần ghé thăm trở nên đáng nhớ hơn khi các đối thủ ngày càng cạnh tranh mạnh ở các phân khúc gà, thịt bò, đồ uống và các bữa ăn giá trị.

Hiệu quả kinh doanh của các bên nhận quyền vẫn rất quan trọng: Khoảng 95% nhà hàng McDonald's trên toàn cầu do các bên nhận quyền độc lập vận hành, vì vậy mọi nâng cấp đều phải giúp tăng năng suất và bảo vệ biên lợi nhuận.

Mức giá mục tiêu đồng thuận hiện vào khoảng 331 USD/cổ phiếu, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể hướng tới 375 USD vào năm 2028 nếu chương trình khách hàng thân thiết, mảng gà, AI tại drive-thru và mở rộng toàn cầu mang lại tăng trưởng mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu tiêu dùng suy yếu sâu hơn, doanh số, biên lợi nhuận và lợi nhuận của các bên nhận quyền có thể chịu áp lực, đặc biệt nếu lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình. Ngoài ra, giá thịt bò cũng có thể tác động đến cổ phiếu McDonald's (giá thịt bò tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 80% so với năm 2019), gây áp lực lên biên lợi nhuận trong khi công ty không có đủ khả năng tăng giá để bù đắp. Đàn bò tại Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong khoảng 75 năm, sau nhiều năm hạn hán kéo dài (đặc biệt tại các bang chăn nuôi bò lớn), chi phí thức ăn chăn nuôi cao và lãi suất tăng khiến nhiều chủ trang trại phải bán bớt đàn thay vì tái đàn.

Biểu đồ McDonald's (khung thời gian D1) và bảng tổng quan tài chính

Cổ phiếu McDonald's hiện đang giao dịch thấp hơn gần 10% so với đường EMA200 (đường màu đỏ), cho thấy cổ phiếu đã bước vào vùng thị trường giá xuống (bear market); mức giảm từ đỉnh lịch sử hiện gần 20%. Vùng hỗ trợ quan trọng được xác định quanh 245 USD, tương ứng với các vùng phản ứng giá trước đó vào mùa thu năm 2023 và mùa hè năm 2024. Trong khi đó, vùng kháng cự đáng chú ý hiện nằm tại 288 USD (EMA50 và điểm bắt đầu của nhịp giảm hình thành trong tháng này).

Nguồn: xStation5