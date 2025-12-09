📈 Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 1%

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sắp cho phép xuất khẩu chip H200 của Nvidia Corp sang Trung Quốc, theo báo Semafor đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn từ một người có hiểu biết về kế hoạch này (Nguồn: Reuters).

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đã tăng tốc sau khi được Reuters đưa tin. Hiện tại, cổ phiếu đã tăng 3% sau thông tin này mặc dù đã ghi nhận mức giảm vào đầu phiên hôm qua.

Tin tức này xuất hiện chỉ ba ngày sau khi một dự luật lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ, Secure and Feasible Exports Chips Act, được đề xuất. Dự luật này nhằm cấm Nvidia bán các chip AI tiên tiến nhất của mình (H200 và Blackwell) cho Trung Quốc trong 30 tháng, với mục tiêu hạn chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ AI tiên tiến.



