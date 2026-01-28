Cổ phiếu Starbucks tăng sau báo cáo thu nhập quý 4 khi thị trường Mỹ đang phục hồi📈

Starbucks (SBUX.US) phát tín hiệu hồi sinh mảng kinh doanh tại Mỹ, dù biên lợi nhuận vẫn đang chịu áp lực. Cổ phiếu tăng giá sau báo cáo lợi nhuận và phản ứng của thị trường mang tính lạc quan, khi công ty cuối cùng đã chấm dứt chuỗi suy giảm tại thị trường quan trọng nhất - Hoa Kỳ.

Đây là quý đầu tiên sau một thời gian dài mà các con số không chỉ “đẹp trên giấy”, mà thực sự cho thấy chiến lược xoay chuyển dưới thời CEO Brian Niccol đang phát huy hiệu quả nhanh hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một điểm: Starbucks đang phục hồi doanh thu nhưng phải đánh đổi bằng lợi nhuận thấp hơn. Nói cách khác, công ty đang thu hút khách hàng quay trở lại, nhưng nền tảng vận hành vẫn cần tiếp tục đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Starbucks đã tăng gần 15%, và tăng thêm hơn 3,5% sau báo cáo. Kết quả lần này mang lại điều mà Starbucks đã thiếu trong thời gian dài: đảo chiều xu hướng tại Mỹ và tăng trưởng được dẫn dắt bởi số lượng giao dịch. Tuy vậy, biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực, chi phí cà phê đầu vào cao, cùng với chi tiêu cho công nghệ, logistics và việc triển khai kế hoạch tái cấu trúc.

Kết quả kinh doanh Starbucks (Q4/2025)

Doanh số cửa hàng tương đương (Global comps, y/y): +4% (so với kỳ vọng khoảng +2,25%)

Doanh số cửa hàng tương đương Bắc Mỹ: +4%. Lần đầu tiên doanh số tại Mỹ tăng trưởng sau 2 năm; tăng trưởng được dẫn dắt bởi số lượng giao dịch – lần đầu sau 8 quý

Mỹ: Giá trị hóa đơn trung bình +1%, nhờ đồ uống espresso, đồ uống từ trà và sự phổ biến của các món thêm cold foam. Biên lợi nhuận giảm 290 điểm cơ bản (2,9 điểm %). Ban lãnh đạo cho biết chịu tác động từ thuế quan, áp lực chi phí và đầu tư vận hành

Dự báo doanh số cửa hàng tương đương toàn cầu tăng trên 3% trong năm nay (thị trường kỳ vọng khoảng +2,94%). EPS điều chỉnh dự kiến: 2,15 – 2,40 USD (giá trị trung bình thấp hơn đồng thuận khoảng 2,35 USD)

Áp lực từ thuế quan dự kiến giảm bớt trong nửa cuối năm. Doanh số Trung Quốc: +7% y/y trong Q4

(so với +2% y/y ở quý trước)

Thông điệp cốt lõi khá rõ ràng: Starbucks đã quay lại đà tăng trưởng tại Mỹ, đúng vào nơi công ty cần đột phá nhất. Quan trọng hơn, sự cải thiện này không chỉ đến từ tăng giá, mà cho thấy khách hàng thực sự quay lại cửa hàng. Tăng giá trị hóa đơn có thể đạt được bằng cách nâng giá, nhưng tăng số giao dịch thường phản ánh sản phẩm và trải nghiệm tại cửa hàng đang đi đúng hướng.

Brian Niccol đang tái định hình Starbucks từ bên trong với các thay đổi rất cụ thể:

Đơn giản hóa menu: giảm áp lực cho barista, rút ngắn thời gian phục vụ và hạn chế sai sót giờ cao điểm

Quay lại chất lượng và trải nghiệm “coffeehouse”: đồ ăn nướng tươi, chú trọng không gian cửa hàng và cá nhân hóa sản phẩm

Rút ngắn thời gian phục vụ: mục tiêu dưới 4 phút, dù công ty thừa nhận vẫn chưa đạt được ổn định

Starbucks cũng sở hữu một lợi thế khó sao chép: khả năng bán các món “add-on” khiến khách hàng cảm thấy đang nâng cấp chất lượng, chứ không đơn thuần là trả thêm tiền. Tại Mỹ, mức tăng +1% của hóa đơn trung bình chủ yếu nhờ espresso, đồ uống trà và cold foam.

Một sáng kiến nhằm kéo khách quay lại là triển khai các loại đồ uống bổ sung protein. Đây có thể là bước đi lớn hơn vẻ bề ngoài, khi thị trường đồ uống đang dịch chuyển sang các sản phẩm “chức năng”: hướng tới sức khỏe, người tiêu dùng năng động và đồ uống không chỉ mang tính tráng miệng.

Tuy nhiên, doanh thu cải thiện trong khi lợi nhuận bị bào mòn. Nguyên nhân đến từ chi phí nguyên liệu cao hơn (bao gồm tác động của thuế), chi phí đã “ăn sâu” vào cấu trúc vận hành và các khoản đầu tư để cải thiện hoạt động. Phố Wall nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào các câu hỏi then chốt:

Tăng trưởng tại Mỹ có duy trì trong vài quý tới hay không?

Đồ uống bổ sung protein có trở thành trụ cột dài hạn trong danh mục sản phẩm?

Biên lợi nhuận có phục hồi trong nửa cuối năm như ban lãnh đạo kỳ vọng?

Những chi tiết cụ thể nào sẽ được công bố tại Investor Day đầu tiên của Brian Niccol?

Nguồn: xStation5