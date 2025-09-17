Cổ phiếu ZIM cố gắng phục hồi trong bối cảnh có khả năng bị thâu tóm📈

Cổ phiếu của ZIM Integrated Shipping (ZIM.US), một công ty vận tải biển Israel–Mỹ, tăng nhẹ sau thông tin Evercore sẽ hỗ trợ CEO kiêm đồng sở hữu Eli Glickman. Theo tạp chí tài chính Israel Calcalist, hội đồng quản trị ZIM mời Evercore vào sau khi đề nghị mua lại của ông Glickman và đối tác Rami Ungar bị cho là thấp hơn kỳ vọng.

Hiện tại, hệ số P/E của ZIM ở mức dưới 1 lần lợi nhuận năm ngoái, trong khi P/E dự phóng khoảng 4 lần. Trong quý gần nhất, công ty báo cáo doanh thu 1,68 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động giảm xuống 149 triệu USD trong Q2/2025, so với 468 triệu USD trong Q2/2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ZIM vận chuyển 1,839 triệu TEU, so với 1,799 triệu TEU cùng kỳ 2024. Cước vận chuyển trung bình/TEU tăng lên 1.632 USD trong H1/2025, so với 1.569 USD trong H1/2024. Đồng thời, nợ tăng lên hơn 3 tỷ USD, so với 2,8 tỷ USD trong Q2/2024.

Vị thế tiền mặt (tiền và tương đương tiền) của ZIM giảm 270 triệu USD, từ 3,14 tỷ USD ngày 31/12/2024 xuống còn 2,87 tỷ USD ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn nhiều so với vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,75 tỷ USD. Hôm qua, cổ phiếu ZIM đã tăng gần 10%, nhưng áp lực điều chỉnh xuất hiện khi cổ phiếu tiến sát đường trung bình động EMA 50 ngày.

