Dầu bốc hơi 10% 📉

Giá dầu lao dốc mạnh sau khi Mỹ hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran vào phút chót và, thông qua trung gian là Pakistan, đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Tehran.

Giá dầu Brent (OIL) giảm hơn 10% xuống quanh mức 94 USD/thùng, dù trong phiên có thời điểm còn giảm sâu hơn, gần mức 91 USD khi mở cửa.

Một phần hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã bắt đầu nối lại, giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn và cho phép châu Âu và châu Á phần nào tái tích trữ hàng tồn kho.

Ông Trump cho biết Mỹ đã đồng ý một phần trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran trong các cuộc đàm phán trước đó, trước khi xảy ra các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran. Theo Tổng thống Mỹ, các mục tiêu quân sự của chiến dịch đã đạt được và khuôn khổ đề xuất có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn.

Tuy nhiên, các hoạt động sửa chữa lớn đối với hạ tầng dầu mỏ tại vùng Vịnh Ba Tư nhiều khả năng vẫn sẽ bị trì hoãn cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, không chỉ dừng lại ở lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo Rystad Energy, việc tái thiết hoàn toàn cơ sở hạ tầng trong khu vực có thể mất nhiều năm và tốn hơn 25 tỷ USD.

Nếu một thỏa thuận toàn diện cuối cùng được ký kết, giá dầu có thể chịu áp lực giảm về mức trước xung đột, khoảng 71 USD/thùng. Tuy nhiên, kịch bản này hiện vẫn còn nhiều bất ổn.

Trong vài tuần tới, thị trường có thể tiếp tục trong trạng thái “treo”, bị kẹt giữa rủi ro xung đột tái bùng phát (có thể đẩy giá dầu tăng trở lại) và khả năng giảm sâu hơn nữa.

Ngay cả trong điều kiện hòa bình, việc khắc phục thiệt hại đối với hạ tầng lọc dầu cũng có thể mất nhiều tháng, trong khi quá trình phục hồi hoàn toàn sẽ kéo dài lâu hơn nữa.

Thị trường hiện đang tập trung vào tín hiệu từ các phái đoàn Mỹ và Iran, đặc biệt là các “lằn ranh đỏ” quan trọng như vấn đề làm giàu uranium — Tehran khẳng định vẫn tiếp tục vì mục đích dân sự — và quyền kiểm soát hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Các mức phí tiềm năng khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu có thể mang lại tới 40 tỷ USD mỗi năm cho Iran, kết hợp với việc nới lỏng trừng phạt sẽ giúp tăng đáng kể vị thế kinh tế của nước này trong khu vực. Đây là kịch bản mà Washington và các đồng minh có thể khó chấp nhận.

Hiện có khoảng 20.000 tàu đi qua eo biển này mỗi năm.