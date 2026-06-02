Dầu tạm chững lại khi thị trường đặt cược vào giải pháp ngoại giao

Giá dầu giảm trong phiên thứ Ba, xóa bớt một phần mức tăng trước đó. Vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, dầu Brent dao động trong khoảng từ 94 đến 95 USD/thùng.

Sự sụt giảm của giá dầu là phản ứng trước hy vọng về một sự hạ nhiệt căng thẳng có giới hạn tại Lebanon và các phát biểu của Donald Trump, người cho rằng một thỏa thuận với Iran có thể đạt được trong vòng một tuần tới. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng đã xuất hiện một số trở ngại trong các cuộc đàm phán - nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thị trường dầu mỏ vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Iran, trong khi những thông tin này không phải lúc nào cũng có thể được xác minh ngay lập tức. Điều quan trọng là ngay cả khi xung đột được hạ nhiệt hoàn toàn và ngay lập tức, điều đó cũng không thể loại bỏ rủi ro nguồn cung cơ bản vốn đang giữ giá dầu ở mức cao.

Tuy nhiên, thị trường vẫn kiên quyết định giá theo các kịch bản giá dầu giảm. Một yếu tố bất định khác là khả năng các cuộc thảo luận chính trị tại Mỹ về việc cấm xuất khẩu dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ tinh chế có thể quay trở lại. Các nhà phân tích của Barclays cho rằng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần, chủ đề này có thể xuất hiện thường xuyên hơn trong các cuộc tranh luận công khai, ngay cả khi chính quyền Trump vẫn phản đối giải pháp này.

Theo Barclays, một lệnh cấm xuất khẩu sẽ gây thiệt hại cho thị trường năng lượng nhiều hơn cả việc giá dầu tăng lên 100 USD/thùng, bởi nó sẽ tác động tiêu cực đến các nhà máy lọc dầu và toàn bộ phân khúc hạ tầng năng lượng.

OIL (D1)

Giá dầu một lần nữa giảm về vùng biên dưới của một kênh giá rộng ngày càng rõ nét trong khoảng từ 115 USD đến 86 USD. Các đường trung bình động EMA vẫn cho thấy động lượng tăng giá, trong khi chỉ báo RSI duy trì quanh mức 43. Đường EMA100 đã chứng tỏ là vùng hỗ trợ mạnh, giữ giá ở trên rõ rệt so với mức Fibonacci 61,8%. Việc hình thành đáy cao hơn so với đáy giữa tháng 4 cho thấy, về mặt kỹ thuật, mức độ căng thẳng của thị trường đang cao hơn nhiều so với những gì có thể nhận thấy qua một cái nhìn sơ bộ vào biểu đồ. Nguồn: xStation5.