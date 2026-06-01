Robinhood chịu sự giám sát của Tòa án Tối cao

Ứng dụng đầu tư phổ biến của Mỹ, Robinhood, đang giảm hơn 4% trong hôm nay. Điều này diễn ra sau những thông tin bất lợi liên quan đến các vấn đề pháp lý mà công ty đang phải đối mặt.

Công ty đang đối mặt với một vụ kiện theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (Securities Act of 1933), với trọng tâm tranh chấp xoay quanh đợt IPO năm 2021. Theo nội dung vụ kiện tập thể, công ty đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của mình.

Theo đơn kiện, công ty đã không tiết lộ, trong số những vấn đề khác, sự phụ thuộc mang tính then chốt vào nguồn doanh thu mang tính thời vụ từ các khoản đầu tư tiền điện tử và các cổ phiếu được gọi là “meme stocks” - một hiện tượng cực kỳ phổ biến trong giai đoạn IPO năm 2021.

Kể từ mức giá IPO là 38 USD/cổ phiếu, công ty đã mất khoảng 80% giá trị vốn hóa trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Mức giá tại thời điểm niêm yết chỉ được vượt qua trở lại vào năm 2025, sau đó cổ phiếu trải qua những biến động rất mạnh.

Gần đây, công ty ghi nhận hai đợt tăng giá đáng chú ý nhưng khá mong manh, với mức tăng lên tới vài chục phần trăm. Một trong số đó là mức tăng định giá khoảng 40% sau khi công ty giới thiệu các “token đầu tư” đại diện cho cổ phần của các công ty tư nhân như OpenAI và Anthropic. Bản chất và giá trị thực của các công cụ này hiện vẫn rất khó để đánh giá.

Tòa án Tối cao, nơi vụ việc của Robinhood đã được chuyển lên xem xét, đã yêu cầu chính quyền của Donald Trump đưa ra ý kiến về chất lượng của đợt IPO cũng như tính hợp lý của vụ kiện.

HOOD.US (D1)

Định giá trên biểu đồ hiện đang nằm trong một kênh tích lũy giữa các mức Fibonacci thoái lui 50% và 78,6%. Sau khi kiểm định mức 61,8%, giá đã bứt lên vùng trên của kênh tích lũy nhưng dừng lại tại các đường EMA. Tuy nhiên, bản thân các đường trung bình động này đang phát đi tín hiệu giảm giá mạnh - EMA100 đã cắt xuống dưới EMA200. Nguồn: xStation5.