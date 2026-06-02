Tin đầu ngày: Nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn giữ được định giá cao bất chấp rủi ro

Mỹ Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Dow Jones giảm khoảng 0,3%, S&P 500 dao động quanh mức mở cửa, trong khi Nasdaq 100 tăng nhẹ. Đà tăng tập trung chủ yếu ở nhóm công nghệ và năng lượng, trong khi các cổ phiếu tiêu dùng đang tụt lại phía sau.

Trung Đông tiếp tục là nguồn gốc chính tạo ra biến động trên thị trường. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ, và truyền thông Iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ đã bị đình chỉ. Thị trường một lần nữa đang định giá rủi ro đối với hoạt động vận tải qua Vịnh Ba Tư. Vào cuối ngày, Donald Trump cho biết Israel và Hezbollah được kỳ vọng sẽ ngừng các hoạt động quân sự.

Nvidia đã giới thiệu một con chip mới dành cho máy tính cá nhân, với mục tiêu đưa khả năng AI trực tiếp lên laptop và máy tính để bàn. Thông tin này hỗ trợ tâm lý tích cực đối với các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan đến AI.

Anthropic đã nộp hồ sơ bí mật cho đợt IPO tại Mỹ.

Hewlett Packard Enterprise tăng giá trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý II. Cổ phiếu tăng khoảng 5%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới nhờ sự lạc quan liên tục về nhu cầu đối với máy chủ AI.

Những bình luận từ CEO Nvidia về việc các công ty phần mềm có thể chịu tác động từ AI ít hơn dự kiến đang hỗ trợ nhóm cổ phiếu SaaS ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Dữ liệu kinh tế Chỉ số ISM Manufacturing của Mỹ tăng lên 54,0 trong tháng 5 từ mức 52,7 trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Kết quả này vượt kỳ vọng của thị trường. Đơn đặt hàng mới tăng lên 56,8, nhưng chỉ số giá vẫn ở mức rất cao là 82,1. Dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế đang cải thiện, đồng thời cũng phản ánh nguy cơ áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn.

Châu Âu Các chỉ số chứng khoán châu Âu kết thúc phiên trong sắc đỏ. STOXX 600 giảm khoảng 0,8% khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát trở lại.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kyrylo Budanov, cho biết một lệnh ngừng bắn “trước mùa đông” là điều “thực tế”.

Dữ liệu kinh tế: Dữ liệu PMI sản xuất của Eurozone cho thấy đà cải thiện đang chậm lại. Chỉ số giảm xuống 51,6 từ mức 52,2 trước đó, dù vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm.

Tiền tệ Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số Dollar Index tăng khoảng 0,3%, EURUSD giảm về gần 1,16 và USDJPY tiến sát mốc 160. Thị trường ngoại hối đang phản ứng trước sự kết hợp của căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu đi lên. Hàng hóa Dầu Brent tăng khoảng 4%, lên quanh mức 95 USD/thùng. Thị trường đang định giá trở lại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Ba Tư cũng như những khó khăn trong việc khôi phục hoàn toàn các tuyến vận tải qua khu vực này.

Giá vàng giảm dù rủi ro địa chính trị gia tăng. Giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,9% xuống còn 4.451 USD/ounce, khi đồng USD mạnh hơn và lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Tiền điện tử Thị trường tiền điện tử tiếp tục yếu hơn so với chứng khoán. Bitcoin bắt đầu tháng 6 quanh mức 73.000 USD trong bối cảnh dòng vốn rút khỏi các ETF và bất ổn địa chính trị gia tăng. Ethereum giảm khoảng 2%.

Tâm lý đối với thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực hơn sau khi Strategy bán ra 35 Bitcoin.

