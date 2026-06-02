Hôm qua, hãng thông tấn Tasnim đưa tin việc trao đổi thông điệp giữa Mỹ và Iran đã bị đình chỉ. Động thái này được cho là nhằm phản đối các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Lebanon. Khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng giữa các bên đang giảm dần, điều này gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Gần như toàn bộ các chỉ số chính của châu Âu đã đóng cửa trong sắc đỏ ngày hôm qua.

Chỉ số DAX của Đức giảm 0,4%, CAC40 của Pháp giảm 0,5%, FTSE 100 của Anh giảm 0,7%, trong khi chỉ số SMI của Thụy Sĩ lao dốc tới 1,8%.

Tình hình tại Mỹ khả quan hơn đôi chút, điều này tạo tín hiệu tích cực cho thị trường châu Âu trước giờ mở cửa hôm nay.

Cả S&P 500 (+0,3%) và NASDAQ Composite (+0,4%) đều tăng điểm, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng.

🌍 Địa chính trị

Một trong những chủ đề chính của ngày thứ Hai là việc các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington bị đình chỉ. Đây được cho là động thái phản đối của Iran đối với các hành động của Israel.

Tuy nhiên, Benjamin Netanyahu vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon. Hôm qua, ông đã ra lệnh không kích các khu vực ngoại ô của Beirut, thủ đô của quốc gia này.

Trong khi đó, Donald Trump lại đưa ra những tín hiệu trái chiều khi vừa tuyên bố rằng “một thỏa thuận có thể được ký trong vòng một tuần”, vừa nói rằng ông “không quan tâm” đến các cuộc đàm phán.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Dữ liệu ISM Manufacturing PMI tháng 5 của Mỹ công bố hôm qua đạt 54,0 điểm, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường (53,0) và mức của tháng 4 (52,7).

Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Đáng chú ý đối với triển vọng lạm phát, chỉ số ISM Prices Paid bất ngờ giảm từ 84,6 xuống 82,1. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn đang ở mức rất cao so với lịch sử.

Ở chiều ngược lại, các dữ liệu về Đơn hàng mới (56,8) và Việc làm (48,6) đều vượt kỳ vọng.

Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát tháng 5 của Eurozone và báo cáo số lượng vị trí việc làm JOLTS của Mỹ trong tháng 4.

🌏 Châu Á

Tâm lý trên các thị trường châu Á vẫn diễn biến trái chiều.

Chỉ số Hang Seng của Trung Quốc đang ghi nhận mức tăng mạnh (+2,3%), được hỗ trợ bởi các ông lớn công nghệ như Tencent (+8,9%) và Meituan (+8,5%). BYD (+6,5%) và Alibaba (+5,9%) cũng đang giao dịch tích cực trong hôm nay.

Ngược lại, chỉ số NIKKEI 225 của Nhật Bản (-0,8%) và KOSPI của Hàn Quốc (-0,5%) lại chìm trong sắc đỏ.

💱 Tiền tệ

Do tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên diện rộng, đồng USD bắt đầu tuần mới với vị thế mạnh hơn. Trong nhóm các đồng tiền chính, chỉ có bảng Anh đang thể hiện tốt hơn ở thời điểm hiện tại.

Ở phía cuối bảng xếp hạng là đồng đô la New Zealand (-0,9%), khi đồng tiền này đang trả lại một phần mức tăng đạt được trong những ngày gần đây sau lập trường diều hâu của RBNZ.

Các đồng tiền Bắc Âu vốn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường cũng đang giảm giá (khoảng -0,5%).

Trong nhóm tiền tệ thị trường mới nổi, đồng peso Colombia nổi bật khi ghi nhận mức tăng trong một ngày mạnh nhất trong hơn 15 năm qua vào hôm qua.

Động lực của đợt tăng này đến từ kết quả bất ngờ tích cực của Abelardo de la Espriella trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống.

🛢️ Hàng hóa

Được thúc đẩy bởi các dấu hiệu leo thang căng thẳng mới, giá dầu và LNG đã tăng trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay thị trường đang chứng kiến một nhịp điều chỉnh nhẹ.

Dầu Brent giảm 0,8% xuống quanh mức 94 USD/thùng, trong khi WTI giảm 1% xuống còn 91 USD/thùng.

Khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan giảm 0,2% xuống còn 48 EUR/MWh, còn NATGAS giảm 0,3% xuống 3,17 USD/MMBtu.

Ở chiều ngược lại, các kim loại quý đang tăng giá.

Vàng tăng 0,9% lên 4.525 USD/ounce Troy, trong khi bạc tăng mạnh 2,5% lên 76,7 USD.

₿ Tiền điện tử

Các đồng tiền điện tử chủ chốt tiếp tục xu hướng suy yếu.

Bitcoin giảm 1,4% trong hôm nay xuống quanh mức 70.380 USD, trong khi Ethereum giảm 0,8% xuống còn 1.987 USD.

Michał Jóźwiak, Financial Market Analyst at XTB