Tin đầu ngày (15.10.2025): Powell giúp phố Wall phục hồi lại đà tăng! 📈

Các chỉ số chứng khoán Mỹ khởi đầu ngày giao dịch khá tiêu cực, bất chấp mùa báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng mở màn mạnh mẽ. Ngay khi mở cửa, các chỉ số chính giảm hơn 1%. Tuy nhiên, tình hình đã đảo chiều nhờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, được thị trường xem như tín hiệu cải thiện tâm lý. Kết thúc phiên, hầu hết các chỉ số Mỹ đã quay lại vùng tăng điểm.

Các "ông lớn" ngân hàng Mỹ gồm JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo và Citigroup đồng loạt công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tuy vậy, phần lớn cổ phiếu ngân hàng vẫn kết phiên trong sắc đỏ, ngoại trừ Wells Fargo tăng giá. Điều này cho thấy nhà đầu tư đánh giá cao hơn nhóm ngân hàng thương mại so với ngân hàng đầu tư, trong bối cảnh lo ngại rủi ro tiềm ẩn ở mảng đầu tư, nhất là sau bê bối liên quan đến vụ phá sản của First Brands.

Salesforce và Walmart công bố hợp tác với OpenAI. Trong khi Walmart tăng giá 4%, Salesforce lại giảm hơn 1% bất chấp thông tin hợp tác.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán kết thúc phiên thứ Ba với mức giảm nhẹ, do chưa kịp phản ứng với phát biểu của Powell sau đó. Việc hạ nhiệt căng thẳng chính trị ở Pháp và kết quả khả quan từ Ericsson không đủ cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Chỉ sau khi bài phát biểu “ôn hòa” hơn của Fed được đưa ra, thị trường hợp đồng tương lai mới khởi sắc: FRA40 (Pháp) tăng 1,4%, SPA35 (Tây Ban Nha) tăng 0,7%. Ngược lại, DE40 (Đức) và W20 (Ba Lan) vẫn chịu áp lực, phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng kinh tế châu Âu.

Tại Warsaw, tâm lý bi quan tiếp tục chi phối thị trường, đặc biệt là nhóm khai khoáng, khiến chỉ số WIG20 giảm 1%.

Thị trường hàng hóa ghi nhận áp lực bán mạnh: giá dầu giảm hơn 1% khi kết thúc phiên, tiếp tục nhịp điều chỉnh sau đợt phục hồi trước đó, do lo ngại nhu cầu yếu đi trong bối cảnh kinh tế chậm lại và nguồn cung tăng. Giá khí tự nhiên còn giảm sâu hơn, mất khoảng 2%, do dự báo thời tiết ôn hòa và lượng dự trữ tại Mỹ dồi dào.

Ngược lại, nhóm nông sản tăng giá mạnh, đặc biệt là ca cao, đường và cà phê. Ca cao tăng hơn 1% nhờ tình trạng khan hiếm cung tại Tây Phi. Đường tăng 2%, còn cà phê bật hơn 4% do lo ngại sản lượng tại Nam Mỹ sụt giảm.

Ở nhóm kim loại công nghiệp, nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng gần đây: đồng giảm 1,5%, kẽm mất hơn 2%.

Dù tâm lý có cải thiện nhẹ cuối phiên, thị trường tiền điện tử vẫn rất tiêu cực. Bitcoin và Ethereum cùng giảm hơn 2%, các token nhỏ hơn thậm chí rơi 4–5%. Do đó, cổ phiếu các công ty liên quan đến crypto cũng lao dốc.

Tại châu Âu, Chủ tịch ECB trấn an nhà đầu tư rằng, dù chính sách tiền tệ đang thắt chặt, rủi ro cho sự ổn định của thị trường nợ vẫn chưa xuất hiện. Bà cũng nhấn mạnh quá trình hạ nhiệt lạm phát sắp hoàn tất và thị trường lao động vẫn vững vàng. Các phát biểu này giúp đồng euro phục hồi mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo về các rủi ro ngày càng lớn đối với ổn định tài chính, gồm định giá quá cao của cổ phiếu liên quan đến AI, gia tăng tấn công mạng, và áp lực trên thị trường lao động. Sau phát biểu, đồng bảng Anh suy yếu nhẹ so với các đồng tiền lớn.