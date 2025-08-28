DE40: Các thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc

Một làn sóng lạc quan đang lan tỏa trên các thị trường châu Âu, khi các sàn giao dịch mở cửa với mức tăng đồng loạt. Sự khởi sắc này được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường cải thiện và các nhận định tích cực từ ngân hàng đầu tư, trong khi phản ứng tiêu cực trước kết quả của NVIDIA dường như không gây áp lực đến châu Âu. Cụ thể, chỉ số FRA40 tăng 1%, EU50 tăng 0,6%, và DE40 tăng 0,5% ngay trong giờ mở cửa.

Tuy nhiên, khi phiên giao dịch tiến triển, đà tăng bắt đầu giảm tốc, nhiều chỉ số có xu hướng rút lui, trong khi FRA40 vẫn duy trì trong vùng tích cực.

Gã khổng lồ về bán dẫn và AI, Nvidia, vừa công bố kết quả kinh doanh. Mặc dù vượt kỳ vọng cao, nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng, khiến cổ phiếu giảm 2% trước giờ mở cửa. Dẫu vậy, tâm lý tiêu cực từ thị trường Mỹ dường như không làm chùn bước các nhà đầu tư châu Âu.

Các nhà phân tích từ Goldman Sachs và Citi tiếp tục giữ quan điểm tích cực về cổ phiếu châu Âu, cho rằng rủi ro từ khủng hoảng chính trị tại Pháp đã được phản ánh vào giá. Theo họ, cổ phiếu châu Âu đang bị đánh giá thấp và thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh này, Banque Populaire Caisse d'Épargne đã giới thiệu trái phiếu ngành quốc phòng nhằm tái cấp vốn cho các doanh nghiệp chiến lược châu Âu, hỗ trợ mở rộng hoạt động và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư. Lần phát hành đầu tiên vượt 500 triệu euro, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố ngành công nghiệp chiến lược.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Trên biểu đồ, giá đang bảo vệ mức hỗ trợ quanh 24.000 điểm trước nguy cơ giảm sâu hơn. Nếu giá không sớm trở lại trên ranh giới trên của vùng hỗ trợ, mức này có thể trở thành kháng cự, cùng với đường trung bình EMA50. Trong trường hợp này, giá có thể hình thành vùng tích lũy giữa 24.000 và mức hỗ trợ tiếp theo trên đường xu hướng trung hạn và EMA100. Ngược lại, nếu thị trường tăng trưởng trở lại, kháng cự đầu tiên sẽ là giao điểm giữa xu hướng giảm ngắn hạn và xu hướng tăng trung hạn (màu đỏ), phía trên đó là kháng cự mạnh được đánh dấu bởi đỉnh cao nhất gần đây (ATH).

Tin tức công ty:

Tesla (TSLA.DE) - Công ty ghi nhận giảm mạnh doanh số tại châu Âu, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của Tesla tại châu Âu giảm từ 1,4% xuống còn 0,8%. Nguyên nhân là do người tiêu dùng tẩy chay, liên quan đến sự hợp tác gần gũi giữa Elon Musk và Tổng thống Mỹ, cùng với cạnh tranh gia tăng từ BYD của Trung Quốc. Giá cổ phiếu Tesla niêm yết tại Đức giảm 1%.

Tăng trưởng của các hãng xe châu Âu – Sự thất bại của Tesla, tâm lý thị trường thay đổi và các số liệu tích cực đang kích thích tăng trưởng ở các nhà sản xuất ô tô châu Âu:

Aston Martin (AML.UK) tăng 2,6%

Volkswagen (VOW1.DE) tăng 1%

Mercedes (MBG.DE) tăng 1,9%

BMW (BMW.DE) tăng 1,4%

Renault (RNO.FR) tăng 5%

Stellantis (STLAM.IT) tăng 3,2%

Pernod Ricard (RI.FR) - Nhà sản xuất rượu cao cấp Pháp tăng hơn 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh mạnh vượt kỳ vọng.

Drax (DRX.UK) - Nhà sản xuất năng lượng tái tạo từ sinh khối gặp rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Công ty đang bị FCA (Anh) điều tra về nghi vấn thu mua gỗ trái phép. Giá cổ phiếu giảm hơn 10%.