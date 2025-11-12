DE40: Chỉ số DAX tăng gần 1% 📈Cổ phiếu Bayern tăng sau báo cáo thu nhập

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay đang diễn ra với xu hướng nghiêng về phe mua, khi chỉ số DAX của Đức tăng gần 1%. Hợp đồng tương lai tăng hơn 0,6%, vượt mốc 24.400 điểm và đã bứt phá lên trên đường trung bình động hàm mũ 50 phiên (EMA50). Dữ liệu lạm phát của Đức được công bố phù hợp với dự báo của thị trường.

Nguồn: xStation5

Dữ liệu lạm phát Đức – Tháng 10

CPI (YoY): 2,3% (Dự báo: 2,3%; Trước đó: 2,4%)

CPI (MoM): 0,3% (Dự báo: 0,3%; Trước đó: 0,2%)

HICP (YoY): 2,3% (Dự báo: 2,3%; Trước đó: 2,4%)

HICP (MoM): 0,3% (Dự báo: 0,3%; Trước đó: 0,2%)

Lạm phát tại Đức đi đúng kỳ vọng của thị trường ở cả số liệu hàng năm và hàng tháng. Tốc độ tăng theo năm giảm nhẹ, trong khi theo tháng tăng lên. Tỷ lệ lạm phát năm giữ ở quanh 2,3% kể từ tháng 8, khi tăng từ mức xấp xỉ 2%. ECB sẽ cần theo dõi sát chỉ số lạm phát theo tháng, hiện đã tăng lên 0,3% và đang có xu hướng nhích dần lên từ tháng 8, — một diễn biến bất lợi đối với chính sách tiền tệ.

Kết quả kinh doanh Q3/2025 của Bayer

Doanh thu: €9,66 tỷ (Dự báo: €9,79 tỷ)

EBITDA điều chỉnh: €1,51 tỷ (Dự báo: €1,29 tỷ)

Biên EBITDA điều chỉnh: 15,6% (Dự báo: 13,2%)

EPS cốt lõi: €0,57 (Dự báo: €0,33)

Hướng dẫn doanh thu mảng Consumer Health FY2025: từ –1% đến +1%

Bayer AG công bố kết quả quý III/2025 cho thấy lợi nhuận cải thiện rõ rệt bất chấp bối cảnh thị trường khó khăn và các vấn đề pháp lý tại Mỹ. Kết quả vượt kỳ vọng chủ yếu nhờ vào mảng Crop Science và nhu cầu mạnh với các loại thuốc mới. EBITDA điều chỉnh đạt €1,51 tỷ, cao hơn 17% so với dự báo (€1,29 tỷ). Biên EBITDA tăng lên 15,6% (so với kỳ vọng 13,2%). Doanh thu đạt €9,66 tỷ, thấp hơn nhẹ so với mức €9,79 tỷ dự kiến.

Chi tiết theo mảng:

Pharma: EBITDA điều chỉnh €1,05 tỷ (Dự báo: €1,04 tỷ)

Crop Science: EBITDA điều chỉnh €172 triệu, cao vượt trội so với kỳ vọng (€24,4 triệu)

Consumer Health: EBITDA điều chỉnh €363 triệu (Dự báo: €347,7 triệu)

Mảng Crop Science gây bất ngờ tích cực khi hiệu quả lợi nhuận cải thiện nhờ tiết giảm chi phí và nhu cầu mạnh đối với hạt giống ngô, dù giá glyphosate thấp vẫn giới hạn tiềm năng doanh thu. Mảng Pharma vẫn là trụ cột lợi nhuận, nhờ doanh số mạnh từ Kerendia (bệnh thận) và Nubeqa (ung thư), giúp bù đắp sụt giảm ở các sản phẩm cũ.

Doanh số nổi bật:

Nubeqa: €622 triệu (Dự báo: €576 triệu)

Kerendia: €221 triệu (Dự báo: €193 triệu)

Xarelto (cũ): €540 triệu (Dự báo: €610 triệu)

Eylea (cũ): €731 triệu (Dự báo: €848 triệu)

Các thuốc cũ ghi nhận mức giảm hai chữ số do cạnh tranh thuốc gốc và áp lực giá. Bayer kỳ vọng thuốc Lynkuet (điều trị mãn kinh) vừa được FDA phê duyệt sẽ hỗ trợ kết quả các quý tới.

Mảng Crop Science công bố EBITDA tăng lên €172 triệu so với €24 triệu cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số hạt giống ngô và chương trình tiết kiệm chi phí. Bayer cũng cho biết giá glyphosate thấp tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu và có thể ngừng sản xuất tại một số cơ sở, bao gồm Louisiana.

CEO Bill Anderson tiếp tục khôi phục niềm tin của nhà đầu tư sau thương vụ Monsanto năm 2018. Công ty đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện ở Mỹ liên quan đến Roundup: tính đến cuối tháng 9, đã có 197.000 đơn kiện (tăng 5.000 so với giữa tháng 7), trong đó khoảng 65.000 vụ vẫn chưa được giải quyết. Bayer vẫn khẳng định glyphosate là an toàn. Anderson cho biết chương trình nâng cao hiệu quả, bao gồm cắt giảm nhân sự, đang giúp cải thiện cả doanh thu lẫn lợi nhuận, và ông đặt mục tiêu giảm đáng kể rủi ro pháp lý trước cuối năm 2026.

Triển vọng và Dự báo

Bayer giữ nguyên dự báo nhóm cho năm 2025, nhưng điều chỉnh giảm triển vọng mảng Consumer Health xuống –1% đến +1% (trước đó dự kiến tăng 2–5%), do điều kiện thị trường khó khăn hơn tại Bắc Mỹ và châu Á. Ở cấp độ tập đoàn, Bayer dự kiến:

Khoản mục đặc biệt trong EBITDA cả năm: –€4,0 đến –€3,5 tỷ

Khoản mục đặc biệt trong EBIT: –€3,0 đến –€2,5 tỷ (cả hai đều xấu hơn so với ước tính trước).

Công ty cũng dự báo rủi ro tỷ giá đáng kể trong năm 2026, đồng thời tái khẳng định chiến lược đa ngành (dược phẩm, nông nghiệp và y tế tiêu dùng) là hướng đi đúng đắn.

Cổ phiếu Bayer tăng hơn 40% từ đầu năm, dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi mua Monsanto.

Barclays: “Hiệu suất mạnh của mảng nông nghiệp là yếu tố chính giúp vượt kỳ vọng EBITDA.”

JPMorgan: “Mảng Crop Science mạnh cùng chi phí tái cấu trúc thấp hơn bù đắp cho Pharma yếu hơn.”

Morgan Stanley: “Tiết kiệm chi phí giúp cải thiện lợi nhuận, dù triển vọng tổng thể không đổi.”

Tóm lại, kết quả Q3/2025 của Bayer cho thấy doanh nghiệp đang dần phục hồi cả về tài chính lẫn uy tín. Hiệu suất mạnh của mảng nông nghiệp, các loại thuốc mới, và quá trình tái cấu trúc hiệu quả đang hỗ trợ quá trình phục hồi, trong khi rủi ro pháp lý tại Mỹ và áp lực giá dược phẩm vẫn là những thách thức chính. Nhà đầu tư dường như đánh giá tích cực định hướng của CEO Bill Anderson trong việc tập trung vào hiệu quả, kiểm soát chi phí và đổi mới sản phẩm.

Nguồn: xStation5

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 – E.ON:

EBIT điều chỉnh: €4,75 tỷ (+8,7% YoY)

Doanh thu: €57,51 tỷ (+2,2% YoY)

Hướng dẫn lợi nhuận ròng điều chỉnh cả năm: €2,85 – €3,05 tỷ (ước tính: €3,0 tỷ)

Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm: €9,6 – €9,8 tỷ (ước tính: €9,77 tỷ)

Nguồn: xStation5

Kết quả Q4/2025 – Infineon Technologies:

Doanh thu: €3,94 tỷ (ước tính: €3,9 tỷ)

Lợi nhuận theo phân khúc: €717 triệu (ước tính: €725,3 triệu)

Biên lợi nhuận phân khúc: 18,2% (ước tính: 18,5%)

Biên lợi nhuận GIP: 14,9% (ước tính: 16,8%)

Cổ tức/cổ phiếu: €0,35 (ước tính: €0,36**)

Triển vọng:

Doanh thu Q1/2026: khoảng €3,6 tỷ (ước tính: €3,75 tỷ)

Biên lợi nhuận phân khúc Q1/2026: ở mức trung bình đến cao của “teens” (~15–18%)

Doanh thu 2026: cao hơn nhẹ so với 2025

Biên lợi nhuận 2026: mức “high-teens” (~18–19%)

Nguồn: xStation5

Kết quả Q3/2025 - ABN AMRO:

Lợi nhuận ròng: €617 triệu (ước tính: €591,2 triệu)

Thu nhập lãi ròng: €1,58 tỷ (ước tính: €1,59 tỷ)

Hệ số an toàn vốn (CET1): 14,8%

Kế hoạch mua lại: Ngân hàng ABN AMRO dự kiến mua lại NIBC Bank từ Blackstone với giá khoảng €960 triệu.

Nguồn: xStation5

Kết quả Q3/2025 & Triển vọng 2025 – Brenntag:

Triển vọng cả năm: EBITA hoạt động dự kiến ở mức thấp của khoảng €950–€1.050 triệu (ước tính Bloomberg: €969,7 triệu).

Q3 2025:

Lợi nhuận gộp hoạt động: €947,2 triệu (–7,1% YoY, ước tính: €949,1 triệu) Essentials: €677,5 triệu (ước tính: €673 triệu) Specialties: €269,7 triệu (ước tính: €276 triệu)

EBITA hoạt động: €243,0 triệu (–14% YoY, ước tính: €236 triệu) Essentials EBITA: €170,1 triệu (ước tính: €160,6 triệu) Specialties EBITA: €92,5 triệu (ước tính: €100,7 triệu)

Lợi nhuận sau thuế: €114,3 triệu (–4,8% YoY, ước tính: €104,4 triệu)

EPS: €0,78 (so với €0,82 cùng kỳ, ước tính: €0,71)

Doanh thu: €3,72 tỷ (–8,6% YoY, ước tính: €3,75 tỷ)

Brenntag đã khởi động quá trình rà soát chiến lược toàn diện, nhằm điều chỉnh mô hình hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường. Chiến lược mới dự kiến công bố trong nửa cuối năm 2026. Hiện tại, EBITA năm 2025 được kỳ vọng đạt mức thấp của khung dự báo, phản ánh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức.

Nguồn: xStation5