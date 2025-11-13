Giá Bạc tăng vọt 4%

Mức tăng mạnh của giá bạc trong hôm nay — vượt hơn 4% — là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố quan trọng, tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Yếu tố nổi bật nhất là các tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài kỷ lục. Viễn cảnh về việc thông qua gói ngân sách phù hợp mở đường cho việc công bố các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, bao gồm báo cáo việc làm tháng 9 được mong đợi từ lâu.

Việc giảm bớt bất ổn chính trị này mang lại cho nhà đầu tư cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình kinh tế, từ đó tăng cường niềm tin và hỗ trợ quá trình hình thành các dự báo vĩ mô ngắn hạn. Trong bối cảnh trước đây khi thiếu dữ liệu chính thức buộc nhà đầu tư phải đưa ra quyết định trong “tình trạng mù mờ”, việc có lại thông tin đầy đủ đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho thị trường bạc. Đồng thời, thị trường cũng tập trung theo dõi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Trong bối cảnh lãi suất thực thấp hơn, kết hợp với đồng USD yếu đi, bạc trở nên hấp dẫn hơn như một tài sản phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế.

Về mặt lịch sử, kim loại quý thường phản ứng tích cực trong các điều kiện như vậy, khi giá tăng thu hút cả nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm kênh bảo toàn vốn lẫn nhà đầu tư tổ chức dịch chuyển sang các tài sản phòng thủ hơn. Do đó, các yếu tố cơ bản này đang phối hợp nhịp nhàng, thúc đẩy đà phục hồi mạnh mẽ của giá bạc hôm nay, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bạc như một thành phần quan trọng trong chiến lược phòng hộ giữa môi trường kinh tế và tài chính ngày càng bất ổn.

Nguồn: xStation5