CẬP NHẬT MỚI: GDP tháng 9 của Anh giảm 0,1% so với dự kiến ​​0,0%

14:00, Vương quốc Anh – Dữ liệu GDP:
GDP (Q3): thực tế 1,3% YoY; dự báo 1,3% YoY; kỳ trước 1,4% YoY
GDP (Q3): thực tế 0,1% QoQ; dự báo 0,2% QoQ; kỳ trước 0,3% QoQ
GDP: thực tế -0,1% MoM; dự báo 0,0% MoM; kỳ trước 0,0% MoM
GDP: thực tế 1,1% YoY; dự báo 1,4% YoY; kỳ trước 1,2% YoY
14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất công nghiệp tháng 9:
Thực tế -2,0% MoM; dự báo -0,5% MoM; kỳ trước 0,3% MoM
Thực tế -2,5% YoY; dự báo -1,2% YoY; kỳ trước -0,5% YoY
14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất chế tạo tháng 9:
Thực tế -1,7% MoM; dự báo -0,7% MoM; kỳ trước 0,6% MoM
14:00, Vương quốc Anh – GDP tháng 9:
Thay đổi GDP trung bình 3 tháng/3 tháng: thực tế 0,1%; dự báo 0,2%; kỳ trước 0,2%
14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất chế tạo tháng 9 (YoY):
Thực tế -2,2% YoY; dự báo -0,8% YoY; kỳ trước -0,7% YoY
Đồng bảng Anh (GBP) giảm giá so với đô la Mỹ (USD) sau khi dữ liệu GDP thấp hơn dự kiến. Nền kinh tế yếu hơn dự báo có thể làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn trong thời gian tới.
"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨
Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục
🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.