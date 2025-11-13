Đọc thêm
14:05 · 13 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: GDP tháng 9 của Anh giảm 0,1% so với dự kiến ​​0,0%

GBP/USD
Forex
-
-

14:00, Vương quốc Anh – Dữ liệu GDP:

  • GDP (Q3): thực tế 1,3% YoY; dự báo 1,3% YoY; kỳ trước 1,4% YoY

  • GDP (Q3): thực tế 0,1% QoQ; dự báo 0,2% QoQ; kỳ trước 0,3% QoQ

  • GDP: thực tế -0,1% MoM; dự báo 0,0% MoM; kỳ trước 0,0% MoM

  • GDP: thực tế 1,1% YoY; dự báo 1,4% YoY; kỳ trước 1,2% YoY

14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất công nghiệp tháng 9:

  • Thực tế -2,0% MoM; dự báo -0,5% MoM; kỳ trước 0,3% MoM

  • Thực tế -2,5% YoY; dự báo -1,2% YoY; kỳ trước -0,5% YoY

14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất chế tạo tháng 9:

  • Thực tế -1,7% MoM; dự báo -0,7% MoM; kỳ trước 0,6% MoM

14:00, Vương quốc Anh – GDP tháng 9:

  • Thay đổi GDP trung bình 3 tháng/3 tháng: thực tế 0,1%; dự báo 0,2%; kỳ trước 0,2%

14:00, Vương quốc Anh – Sản xuất chế tạo tháng 9 (YoY):

  • Thực tế -2,2% YoY; dự báo -0,8% YoY; kỳ trước -0,7% YoY

Đồng bảng Anh (GBP) giảm giá so với đô la Mỹ (USD) sau khi dữ liệu GDP thấp hơn dự kiến. Nền kinh tế yếu hơn dự báo có thể làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn trong thời gian tới.

 
