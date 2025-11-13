Lịch kinh tế: Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa trở lại🏛️

Ngay trước khi phiên giao dịch tiền mặt ngày Thứ Năm mở cửa tại châu Âu, hầu hết các hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán từ châu Âu lục địa và Mỹ đều tăng nhẹ sau phiên suy yếu hôm qua. Đây có thể là phản ứng với tin tức chính của ngày hôm qua – chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt tình trạng đóng cửa (shutdown). Quốc hội đã thông qua dự luật và Tổng thống đã ký ban hành, khôi phục hoạt động của các cơ quan liên bang sau 43 ngày tạm ngưng kỷ lục. Nhà Trắng cho biết dữ liệu còn tồn đọng của Cục Thống kê Lao động (BLS) cho tháng 9 sẽ sớm được công bố và ngân sách mới sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tháng 1.

Những điểm cần chú ý trong phiên hôm nay: GDP của Vương quốc Anh (tháng 9/Q3), Sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng euro (tháng 9), Chỉ số Cleveland Fed (tháng 10), Chỉ số PMI sản xuất của New Zealand (tháng 11), Báo cáo của IEA, Các bài phát biểu của: Greene (Ngân hàng Anh), Daly, Kashkari, Musalem và Hammack (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), Elderson (ECB), Tschudin và Moser (Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ). Cuối cùng, báo cáo lợi nhuận quý từ: Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com và Bilibili.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:30, Thụy Sĩ – Dữ liệu lạm phát tháng 10:

Chỉ số PPI (YoY): kỳ trước -1,8%

Chỉ số PPI (MoM): dự báo -0,1%; kỳ trước -0,2%

18:00, Khu vực đồng euro – Sản xuất công nghiệp tháng 9:

Sản xuất công nghiệp (YoY): dự báo 2,1%; kỳ trước 1,1%

Sản xuất công nghiệp (MoM): dự báo 0,7%; kỳ trước -1,2%

20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Daly

22:30, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Kashkari

01:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Báo cáo của EIA: