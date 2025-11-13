Lịch kinh tế: Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa trở lại🏛️

Ngay trước khi phiên giao dịch tiền mặt ngày Thứ Năm mở cửa tại châu Âu, hầu hết các hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán từ châu Âu lục địa và Mỹ đều tăng nhẹ sau phiên suy yếu hôm qua. Đây có thể là phản ứng với tin tức chính của ngày hôm qua – chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt tình trạng đóng cửa (shutdown). Quốc hội đã thông qua dự luật và Tổng thống đã ký ban hành, khôi phục hoạt động của các cơ quan liên bang sau 43 ngày tạm ngưng kỷ lục. Nhà Trắng cho biết dữ liệu còn tồn đọng của Cục Thống kê Lao động (BLS) cho tháng 9 sẽ sớm được công bố và ngân sách mới sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tháng 1.
Những điểm cần chú ý trong phiên hôm nay: GDP của Vương quốc Anh (tháng 9/Q3), Sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng euro (tháng 9), Chỉ số Cleveland Fed (tháng 10), Chỉ số PMI sản xuất của New Zealand (tháng 11), Báo cáo của IEA, Các bài phát biểu của: Greene (Ngân hàng Anh), Daly, Kashkari, Musalem và Hammack (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), Elderson (ECB), Tschudin và Moser (Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ). Cuối cùng, báo cáo lợi nhuận quý từ: Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com và Bilibili.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:30, Thụy Sĩ – Dữ liệu lạm phát tháng 10:
-
Chỉ số PPI (YoY): kỳ trước -1,8%
-
Chỉ số PPI (MoM): dự báo -0,1%; kỳ trước -0,2%
18:00, Khu vực đồng euro – Sản xuất công nghiệp tháng 9:
-
Sản xuất công nghiệp (YoY): dự báo 2,1%; kỳ trước 1,1%
-
Sản xuất công nghiệp (MoM): dự báo 0,7%; kỳ trước -1,2%
20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Daly
22:30, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Kashkari
01:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Báo cáo của EIA:
-
Tồn kho dầu thô: dự báo 1,000 triệu thùng; kỳ trước 5,202 triệu thùng
"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨
Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục
🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.