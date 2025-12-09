DE40: Chi tiêu quốc phòng kỷ lục của Đức thúc đẩy thị trường📈

Tuần tới, Quốc hội Đức sẽ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng kỷ lục trị giá 52 tỷ euro (khoảng 61 tỷ USD), bao gồm 29 hợp đồng dành cho Bundeswehr. Đây là quyết định ngân sách đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Đức, với mục tiêu biến quân đội nước này trở thành lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất châu Âu. Các khoản đầu tư trọng yếu bao gồm: 22 tỷ euro cho trang bị quân sự cơ bản và quân phục, 4,2 tỷ euro cho xe chiến đấu bộ binh Puma, 3 tỷ euro cho hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa Arrow 3 hợp tác với Israel, 1,6 tỷ euro cho vệ tinh trinh sát nhằm tăng cường đáng kể năng lực tình báo và giám sát.

Quy mô các biện pháp này phản ánh quá trình hiện đại hóa quân sự được đẩy nhanh kể từ sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine năm 2022. Khi đó, cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã tuyên bố về một “bước ngoặt lịch sử” (Zeitenwende). Thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz tiếp tục quỹ đạo này với quyết tâm cao hơn, phân bổ hàng trăm tỷ euro để tái thiết lực lượng vũ trang vốn bị xem là xuống cấp và tái định hình cơ bản kiến trúc an ninh châu Âu. Merz nhấn mạnh rằng mục tiêu của những biện pháp này là bảo vệ tự do cho các thế hệ tương lai. Trong một buổi đối thoại trực tiếp gần đây, ông nói: “Thế giới xung quanh chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta muốn có khả năng tự vệ để không bao giờ phải sử dụng đến điều đó.”

Kỷ lục chi tiêu quốc phòng của Đức nằm trong bối cảnh châu Âu nỗ lực tăng cường an ninh trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Nga. Nó bao gồm việc mua sắm các hệ thống phòng không hiện đại, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và tăng cường hợp tác quốc tế. Mục tiêu không chỉ là củng cố ổn định khu vực, mà còn xây dựng một quân đội hiện đại, được trang bị tốt, có khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa hiện đại. Quy mô đầu tư chưa từng có này cho thấy Đức đang nghiêm túc với an ninh châu Âu và kiên định thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng.

Biến động hiện tại của thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

Trong phiên giao dịch hôm nay, hợp đồng tương lai chỉ số tăng đáng kể, phục hồi một phần mức giảm trước đó và cho thấy tâm lý thị trường ngắn hạn cải thiện. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh rộng hơn, giá vẫn nằm trong vùng tích lũy dài hạn — nghĩa là dù có đợt hồi phục hiện tại, thị trường vẫn chưa vượt khỏi biên độ giao dịch cũ hay thay đổi cấu trúc xu hướng chủ đạo. Nguồn: xStation

Tin doanh nghiệp

Cổ phiếu Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) cùng nhiều công ty quốc phòng khác tăng mạnh sau quyết định của Quốc hội Đức về gói đơn hàng quốc phòng kỷ lục 52 tỷ euro. Các đơn hàng gồm 29 hợp đồng trang bị và dịch vụ cho Bundeswehr trong kế hoạch biến lực lượng này thành quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu. Đây là số lượng và giá trị hợp đồng lớn nhất từng được phê duyệt cùng lúc trong lịch sử Bundestag, thúc đẩy tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Cổ phiếu năng lượng sạch như Orsted (ORSTED.DK) và Vestas (VWS.DK) cũng tăng sau khi một thẩm phán liên bang Mỹ hủy bỏ lệnh cấm toàn quốc đối với các dự án điện gió mà Donald Trump ban hành. Quyết định này cho phép các dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi tại Mỹ tiếp tục triển khai, mang lại động lực mới cho ngành sau nhiều tháng bất ổn pháp lý.

Thyssenkrupp (TKA.DE) dự báo khoản lỗ ròng lớn trong năm tài chính hiện tại (từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026) do điều kiện yếu kém của ngành thép và chi phí tái cấu trúc cao, ước tính khoảng 350 triệu euro. Do đó, công ty dự kiến lỗ từ 400–800 triệu euro, khiến tâm lý nhà đầu tư tiêu cực và cổ phiếu giảm khoảng 10% trong phiên hôm nay.

Kế hoạch tái cấu trúc bao gồm: cắt giảm 40% nhân sự tại các nhà máy thép (khoảng 11.000 lao động), giảm sản lượng thép từ 11,5 triệu tấn xuống 8,7–9 triệu tấn, đồng thời tăng đầu tư vào công nghệ sản xuất thép giảm phát thải.