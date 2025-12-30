CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự kiến ​​📈 SPA35 tăng nhẹ

15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 12:
-
CPI Tây Ban Nha: thực tế 2,9% YoY; dự báo 2,8% YoY; trước đó 3,0% YoY
-
HICP Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,2% YoY
15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu bán lẻ tháng 11:
-
Doanh số bán lẻ Tây Ban Nha: thực tế 6,0% YoY; trước đó 3,9% YoY
Ngoài việc CPI cao hơn dự báo đôi chút, dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh nhất kể từ tháng 6 đã giúp hợp đồng giá phục hồi trở lại trên đường trung bình động hàm mũ 30 giờ (EMA 30 - màu tím nhạt). Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng cải thiện sau 4 tháng liên tiếp chậm lại.
Nguồn: xStation5
⏬Bạch kim giảm 7,5%
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026
Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (31.12.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.