15:05 · 30 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự kiến ​​📈 SPA35 tăng nhẹ

15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 12:

  • CPI Tây Ban Nha: thực tế 2,9% YoY; dự báo 2,8% YoY; trước đó 3,0% YoY

  • HICP Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,2% YoY

15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu bán lẻ tháng 11:

  • Doanh số bán lẻ Tây Ban Nha: thực tế 6,0% YoY; trước đó 3,9% YoY

Ngoài việc CPI cao hơn dự báo đôi chút, dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh nhất kể từ tháng 6 đã giúp hợp đồng giá phục hồi trở lại trên đường trung bình động hàm mũ 30 giờ (EMA 30 - màu tím nhạt). Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng cải thiện sau 4 tháng liên tiếp chậm lại.

 

Nguồn: xStation5

