DE40: DAX giảm nhẹ trước dữ liệu CPI của Đức 📌Deutsche Borse phục hồi sau thông tin mua lại Allfunds Group

Các chỉ số châu Âu đang ghi nhận mức giảm nhẹ vào đầu giờ thứ hai của phiên giao dịch. Dữ liệu quan trọng từ châu Âu hôm nay là CPI của Đức, dự kiến công bố vào lúc 20:30. Cổ phiếu Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon và Merck dẫn đầu đà tăng của chỉ số, trong khi Rheinmetall (RHM.DE) tiếp tục giảm.

Deutsche Borse hồi phục nhờ đồn đoán về việc mua lại Allfunds Group

Deutsche Borse bước vào giai đoạn cuối năm với thông báo ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường. Tập đoàn xác nhận đang trong vòng đàm phán độc quyền về việc mua lại Allfunds Group, một trong những nhà cung cấp dịch vụ phân phối quỹ và hạ tầng dịch vụ quỹ lớn nhất châu Âu. Thông báo này đã đủ để cổ phiếu Allfunds hồi phục sau những đợt giảm gần đây, phản ánh cách nhà đầu tư đánh giá tiềm năng giá trị của thương vụ. Các cuộc thảo luận liên quan đến việc mua lại toàn bộ cổ phần đã phát hành và sẽ phát hành của Allfunds Group Plc.

Hội đồng quản trị Allfunds nhất trí tham gia giai đoạn độc quyền dựa trên đề xuất không ràng buộc của Deutsche Borse.

Giá đề xuất là 8,80 € mỗi cổ phiếu, bao gồm 4,30 € tiền mặt và 4,30 € cổ phiếu mới của Deutsche Borse, tính theo giá trung bình 10 ngày (VWAP) của tập đoàn.

Cổ đông Allfunds cũng sẽ được nhận cổ tức: 0,20 € cho năm 2025, tối đa 0,20 € (tỷ lệ theo ngày đóng cửa) cho năm 2026 và 0,10 € mỗi quý cho năm 2027.

Giao dịch vẫn phụ thuộc vào các điều kiện tiêu chuẩn như thẩm định, hoàn tất hồ sơ ràng buộc và sự chấp thuận của hội đồng quản trị hai công ty. Không có gì đảm bảo thương vụ sẽ hoàn tất.

Thỏa thuận cuối cùng cũng cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Mặc dù thông báo chưa đưa ra chi tiết về hiệu quả tổng hợp, cấu trúc quá trình và thông điệp của công ty cho thấy một định hướng chiến lược rõ ràng: Deutsche Börse muốn củng cố vị thế là nhà vận hành hạ tầng thị trường tài chính chủ chốt tại châu Âu. Các mục tiêu chiến lược chính:

Sáp nhập với Allfunds sẽ tạo ra hệ sinh thái dịch vụ quỹ toàn châu Âu, giảm phân mảnh thị trường.

Công ty nhấn mạnh khả năng tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa vận hành, dù chưa công bố con số hoặc thời gian thực hiện.

Thương vụ dự kiến cải thiện hiệu quả vận hành, tăng năng lực đầu tư trong phân khúc dịch vụ quỹ và thúc đẩy ra mắt sản phẩm, công nghệ mới.

Dự án phù hợp với kế hoạch củng cố vị thế tài chính khu vực đồng thời xây dựng nền tảng có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Ở giai đoạn này, còn quá sớm để đánh giá tác động của thương vụ đến kết quả tài chính của Deutsche Börse trong các năm tới, do chưa có ước tính về hiệu quả tổng hợp và thời gian thực hiện. Tuy nhiên, rõ ràng công ty tiếp tục mở rộng thông qua các thương vụ M&A, nhằm củng cố thị trường dịch vụ quỹ vốn đang phân mảnh mạnh. Nếu giao dịch thành công, nó có thể định hình lại đáng kể bối cảnh cạnh tranh của ngành hạ tầng tài chính châu Âu.

Biểu đồ cổ phiếu DB1.DE (khung thời gian D1)

Cổ phiếu của nhà vận hành sàn giao dịch Frankfurt tiếp tục hồi phục hôm nay sau đợt bán tháo kéo dài nhiều tháng, trở lại mức giá cuối tháng 10. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đang giao dịch thấp hơn khoảng 5% so với đường trung bình động 200 ngày.

