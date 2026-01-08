Đà giảm của Bitcoin đã kích hoạt một làn sóng bán tháo trên toàn bộ thị trường tiền mã hóa, kéo theo hàng trăm altcoin giảm giá, bao gồm cả những token phổ biến như Dogecoin và XRP (Ripple). Tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế khi BTC rơi xuống dưới mốc 90.000 USD, trong khi Ethereum đang cố gắng giữ vùng 3.000 USD.

Biểu đồ XRP và Dogecoin

XRP giảm mạnh trong ngày hôm nay và gần như đã xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm, trượt xuống dưới đường trung bình động EMA200 (đường đỏ). Điều này xảy ra bất chấp thỏa thuận với Amazon Web Services (AWS), theo đó nền tảng AI tạo sinh Amazon Bedrock sẽ hỗ trợ giám sát và phân tích blockchain nhằm cải thiện XRP Ledger.

Việc giá điều chỉnh sau khi “chạm” đường trung bình động 200 kỳ có thể được thị trường hiểu là tín hiệu suy yếu về mặt cấu trúc và là yếu tố củng cố xu hướng giảm, miễn là giá còn nằm dưới 2,40 USD. Mức giảm so với đỉnh cục bộ gần nhất hiện đã lên tới gần 25%.

Nguồn: xStation5

Tương tự XRP, Dogecoin cũng đã lùi về vùng 0,138 USD, xóa bỏ toàn bộ mức tăng trong những ngày gần đây. Giá một lần nữa rơi xuống dưới đường trung bình động 50 kỳ và không thể duy trì phía trên đường này quá vài ngày đầu của tháng 1.

Nguồn: xStation5