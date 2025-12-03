DE40: Thị trường chứng khoán Châu Âu phục hồi với mức tăng nhẹ

- Thị trường châu Âu tăng trưởng nhẹ
- Chỉ số PMI dịch vụ của Khu vực đồng Euro vượt kỳ vọng
- Ngành công nghiệp vũ trang được hỗ trợ nhẹ
- Hugo Boss "tái khởi động" đẩy giá cổ phiếu xuống mức thấp mới
Thị trường châu Âu tiếp tục đà điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô ở mức khá tích cực giúp thị trường giữ được định giá hiện tại, trong khi chờ đợi một động lực tăng trưởng mạnh hơn. Thị trường châu Âu vẫn chịu ảnh hưởng từ các cuộc đàm phán hòa bình và sự cạnh tranh kinh tế với Mỹ và Trung Quốc. Dẫn đầu đà tăng một lần nữa là hợp đồng chỉ số Tây Ban Nha, tiếp tục vượt trội với mức tăng hơn 1,6%. Các hợp đồng ITA40 và W20 cũng hoạt động khá tốt, tăng khoảng 0,5% và 0,2%. Các chỉ số còn lại ghi nhận biến động không vượt quá 0,1%.
Nhà đầu tư châu Âu đang quan sát các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine với tâm lý lo ngại xen lẫn hoài nghi. Một vòng đàm phán nữa không đạt kết quả, qua đó hỗ trợ định giá các công ty quốc phòng.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô:
Dữ liệu PMI dịch vụ từ Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh được công bố, phần lớn vượt kỳ vọng.
Tây Ban Nha: 55.6 (Kỳ vọng: 56.1)
Ý: 55 (Kỳ vọng: 54)
Đức: 53.1 (Kỳ vọng: 52.7)
Anh: 51.3 (Kỳ vọng: 50.5)
Các nền kinh tế lớn của châu Âu vẫn cho thấy tình hình tốt trong lĩnh vực dịch vụ, duy trì xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về khả năng duy trì đà này trong bối cảnh chi phí tăng cao và điều kiện yếu hơn ở các lĩnh vực khác.
Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Giá trên biểu đồ đã hồi phục một phần so với các đáy cục bộ, duy trì vùng tích lũy hẹp giữa khoảng ~23.900 và ~23.450 trong các phiên gần đây. Các đường trung bình EMA50, EMA100 và mức FIBO50 đã chứng tỏ là vùng kháng cự mạnh đối với bên mua, trong khi mức FIBO 78.6 hoạt động hiệu quả như hỗ trợ. Sự đi ngang của MACD, RSI ở mức trung bình và động lượng của các đường trung bình hơi nghiêng về phía phe mua, điều này có thể tạo cơ sở cho việc vượt qua mức FIBO50 để kiểm tra đường xu hướng cuối cùng (màu đỏ).
Tin tức công ty
Đàm phán không đạt kết quả: Việc tiếp tục không đạt được thỏa thuận dù đã trải qua nhiều vòng đàm phán hỗ trợ định giá các công ty quốc phòng châu Âu.
Rheinmetall (RHM.DE) +1,5%; Hensoldt (HEN.DE) +1%; Leonardo (LDO.IT) +1%.
Airbus (AIR.DE): Nhà sản xuất máy bay giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh bất chấp các vấn đề kỹ thuật gần đây. Điều này trấn an nhà đầu tư, giúp cổ phiếu tăng 3%.
Hugo Boss (BOSS.DE): Tập đoàn thời trang Đức công bố chiến lược “tái thiết” thương hiệu, bao gồm tập trung mạnh hơn vào sản phẩm dành cho nữ giới. Ban lãnh đạo cũng cảnh báo kết quả năm sau sẽ kém tích cực hơn đáng kể do hệ quả của chiến lược mới. Cổ phiếu giảm hơn 10%.
Infineon (IFX.DE): Công ty công nghệ Đức đã kết thúc tranh chấp pháp lý liên quan đến bằng sáng chế. Dù kết quả bất lợi, nhưng nhiều rủi ro tiềm ẩn đã được loại bỏ. Cổ phiếu tăng hơn 2,5%.
Fraport (FRA.DE): Nhà điều hành sân bay nhận loạt khuyến nghị đầu tư tích cực, giúp cổ phiếu tăng 1,5%.
