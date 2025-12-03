Cổ phiếu Microsoft phục hồi sau đợt giảm do lo ngại nhu cầu đối với các sản phẩm AI yếu hơn 🔎

Microsoft đã bác bỏ các báo cáo từ The Information, trong đó cho rằng công ty đã hạ mục tiêu tăng trưởng doanh số và áp dụng hạn mức cho một số sản phẩm AI sau khi một số đội ngũ bán hàng không đạt kế hoạch. Báo cáo trích dẫn nguồn tin từ Azure và cho biết:

Tập đoàn Carlyle đã giảm chi tiêu cho Copilot Studio do các vấn đề liên quan đến tích hợp dữ liệu;

Microsoft Foundry không đạt được các kỳ vọng liên quan đến mức chi tiêu của khách hàng.

Microsoft phủ nhận các cáo buộc này, cho rằng báo cáo đã nhầm lẫn giữa kỳ vọng tăng trưởng và chỉ tiêu doanh số - và theo công ty nhấn mạnh - các chỉ tiêu này không hề bị giảm. Toàn bộ sự việc diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng lo ngại rằng tốc độ ứng dụng AI đang chậm hơn kỳ vọng và chỉ một phần nhỏ các dự án thực sự vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Đồng thời, các tập đoàn công nghệ lớn đang chịu áp lực chứng minh rằng những khoản đầu tư khổng lồ vào AI - bao gồm mức chi tiêu vốn kỷ lục 35 tỷ USD của Microsoft trong quý trước - sẽ chuyển hóa thành doanh thu bền vững.

Bất chấp các thách thức, Microsoft vẫn ghi nhận tăng trưởng ổn định của Azure và dự kiến tình trạng thiếu năng lực hạ tầng sẽ kéo dài đến giữa năm 2026 do nhu cầu mạnh mẽ. Công ty vẫn là một trong những bên hưởng lợi chính từ hạ tầng AI, mặc dù việc triển khai chậm hơn và các báo cáo về vấn đề phía khách hàng đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, dẫn đến những so sánh với các bong bóng công nghệ trước đây.

Sau khi The Information công bố báo cáo, cổ phiếu Microsoft ban đầu giảm gần -3% xuống khoảng 475 USD. Tuy nhiên, giá đã phục hồi một phần, hiện giảm khoảng -1,65%, giao dịch gần 481 USD.