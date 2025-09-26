DE40: Thị trường chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, báo cáo PCE sẽ tâm điểm chú ý

Phiên giao dịch hôm nay trên các sàn chứng khoán châu Âu mở cửa với tín hiệu tích cực. Hợp đồng tương lai trên hầu hết các chỉ số chính đều tăng, phản ánh tâm lý lạc quan vừa phải của nhà đầu tư. Chỉ số DAX của Đức cũng mở cửa trong sắc xanh, cho thấy thị trường đang nỗ lực duy trì đà tăng bất chấp những biến động địa chính trị gần đây và sự điều chỉnh tại Mỹ. Giá hợp đồng tăng khoảng 0,1 – 0,2%. Tâm điểm tăng trưởng hôm nay là Tây Ban Nha, với chỉ số IBEX35 tăng khoảng 0,6% nhờ dữ liệu vĩ mô tích cực.

Trên bình diện toàn cầu, nhà đầu tư phân tích những quyết định mới nhất của chính quyền Donald Trump. Cựu tổng thống Mỹ đã công bố việc áp thuế bổ sung, lần này chủ yếu nhắm vào ngành dược phẩm.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tại Đức, chỉ số DAX hôm nay được hỗ trợ chủ yếu bởi khối tài chính và các công ty công nghiệp, vốn hưởng lợi từ tâm lý tích cực của thị trường rộng lớn hơn. Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ nổi bật với diễn biến tiêu cực, tạo áp lực lên chỉ số và hạn chế tiềm năng tăng trưởng.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cho thấy khả năng hình thành mô hình vai–đầu–vai (RGR) ngày càng thấp. Giá đã bật lên từ đường viền cổ, làm suy yếu tiềm năng giảm và chặn đà bán tiếp theo. Một hỗ trợ kỹ thuật khác là đường trung bình EMA100, đang giúp ổn định diễn biến và củng cố hàng rào phòng thủ cho phe mua.

Kịch bản cơ bản trong các phiên tới có thể là giai đoạn tích lũy (consolidation). Biên độ dự kiến nằm trong khoảng hồi quy Fibonacci 23,6% – 50%. Chỉ khi phá vỡ một trong hai mốc này, thị trường mới có tín hiệu định hướng rõ ràng hơn.



Tin tức công ty:

Alten (ATE.FR) — Doanh nghiệp Pháp công bố kết quả vượt kỳ vọng về lợi nhuận hoạt động. Cổ phiếu tăng 1,8% đầu phiên.

Volkswagen (VOW1.DE) — Gã khổng lồ ô tô Đức ngừng sản xuất tại một nhà máy xe điện. Cổ phiếu giảm 2%.

Daimler (DTH.FE) — Nhà sản xuất xe tải giảm hơn 5% sau khi Mỹ công bố mức thuế mới áp lên xe tải.