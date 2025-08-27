DE40: Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục lao dốc, đồng USD phục hồi

Chứng khoán châu Âu tiếp tục đà bán tháo từ hôm qua do lo ngại liên quan đến chính trị và ngân sách của Pháp. DE40 giảm 0,4%, ITA40 mất 0,6%. EU50 và UK100 lần lượt giảm 0,15% và 0,25%. Đồng USD phục hồi một phần so với euro, sau thông tin Donald Trump sa thải Lisa Cook. Cặp EURUSD giảm 0,5%. Thị trường hiện đang trong giai đoạn chờ đợi kết quả của Nvidia.

Các sàn chứng khoán châu Âu mở cửa với một ngày giảm điểm nữa, chủ yếu do sự điều chỉnh sau đà tăng của tuần trước, cùng với các vấn đề nội bộ tại Pháp. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Pháp có thể khiến việc thông qua ngân sách bị trì hoãn đáng kể, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Tâm lý kinh doanh của Đức cải thiện theo báo cáo IFO công bố đầu tuần này, nhưng niềm tin tiêu dùng của Đức lại đi ngược chiều.

Hiệp hội bán lẻ Đức kêu gọi chính phủ hỗ trợ trước những lo ngại về thị trường lao động và tiêu dùng.

Khủng hoảng ở các công ty bán lẻ Anh. Niềm tin tiêu dùng tại Anh tiếp tục suy yếu, khi các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh hóa đơn tăng cao, lạm phát và triển vọng lao động ngày càng ảm đạm. Deutsche Bank cảnh báo ngành bán lẻ Anh có thể còn giảm sâu hơn. Associated British Foods mất 5%, trong khi Wickes và Kingfisher bị hạ bậc xếp hạng đầu tư.

Giá đã phá vỡ xuống khỏi mô hình tam giác tăng trung hạn, kéo dài biên dưới của mô hình. Một tín hiệu cho thấy xu hướng suy yếu là khoảng trống cầu tại vùng kháng cự từ đỉnh cục bộ. Hiện tại, giá dừng lại tại đường EMA50. Vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường xu hướng tăng ít dốc hơn, được hỗ trợ thêm bởi EMA100. Nếu giá cũng phá vỡ vùng này, có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng trung hoặc thậm chí dài hạn, khi đó giá có thể lùi về EMA200 và đáy tháng 6 quanh 23.000 điểm.

Tin tức công ty:

JD Sports (JD.UK) - Nhà bán lẻ quần áo và giày thể thao của Anh ghi nhận doanh số giảm mạnh thêm 3%. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lạc quan, cổ phiếu tăng 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) - CEO công bố kế hoạch tái cấu trúc công ty thành các đơn vị chuyên về khai thác từng loại nguyên liệu riêng biệt: sắt, nhôm, lithium và đồng. Cổ phiếu tăng 0,5%.

Hochschild Mining (HoC.UK) - Công ty hạ triển vọng cả năm do báo cáo kém khả quan từ các mỏ tại Brazil. Giá cổ phiếu sụt 16%.

Rheinmetall (RHM.DE) - Lockheed Martin đề xuất hợp tác với tập đoàn quốc phòng Đức trong sản xuất hệ thống tên lửa. Rheinmetall hiện chủ yếu sản xuất tên lửa phòng không, và thỏa thuận (đang được thảo luận) nhằm mở rộng sản xuất sang tên lửa chiến thuật ATACMS và tên lửa không-đối-đất Hellfire. Theo tạp chí WirtschaftsWoche, cổ phiếu Rheinmetall tăng 0,2%.