Cổ phiếu Clouflare giảm ngoài phiên do sự cố mất kết nối internet📌

Cổ phiếu Cloudflare (NET.US) giảm gần 5% ngoài phiên do sự cố ngừng hoạt động internet diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều trang web như X, ChatGPT và nhiều nền tảng khác. Người truy cập các trang web bị ảnh hưởng nhận được thông báo về "lỗi máy chủ nội bộ trên mạng Cloudflare" và được yêu cầu "vui lòng thử lại sau vài phút". Hiện tại, nhiều khách hàng của Cloudflare có thể đưa ra khiếu nại về sự cố này, trong khi công ty cho biết đang điều tra vấn đề. Theo Cloudflare, nguyên nhân chính của sự cố là một đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập bất thường vào một trong các dịch vụ của công ty, khiến một phần lưu lượng đi qua mạng của họ bị lỗi. Cloudflare cũng là đơn vị cung cấp kết nối bảo mật đến các dịch vụ đám mây, bao gồm cả khi người dùng đăng ký sử dụng ChatGPT.
Nguồn: xStation5
