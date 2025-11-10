Black Friday không chỉ là một ngày khuyến mãi — mà còn là cột mốc khởi đầu cho giai đoạn bội thu nhất của các nhà bán lẻ toàn cầu, đặc biệt là các nền tảng thương mại điện tử. Dù không phải thương hiệu nào cũng chứng kiến doanh số bùng nổ (tùy thuộc vào danh mục sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng), một điều chắc chắn là: chi tiêu trực tuyến vẫn tiếp tục tăng, và thương mại điện tử vẫn phát triển mạnh mẽ, bất chấp sự thay đổi trong hành vi mua sắm. Chính vì vậy, thời điểm này trong năm thường mang lại động lực tăng giá đáng kể cho cổ phiếu của các công ty như Amazon, Shopify, Zalando hay Allegro.

Khi nào Black Friday 2025 diễn ra và điều đó có ý nghĩa gì với nhà đầu tư?

Năm 2025, Black Friday rơi vào ngày 29 tháng 11, đánh dấu tuần mua sắm sôi động nhất trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Lịch sử cho thấy, cổ phiếu ngành bán lẻ và thương mại điện tử thường vượt trội hơn chỉ số S&P 500 trong cả những tuần trước và sau Black Friday — một xu hướng mà giới giao dịch luôn theo dõi sát sao.

Trong mùa mua sắm năm 2024, doanh số trực tuyến toàn cầu tăng khoảng 5% so với cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ USD, trong khi tại Mỹ tăng hơn 10%, lên 10,8 tỷ USD. Theo Kepler Analytics, tuần Black Friday năm 2023 ghi nhận doanh số trung bình cao hơn 93% so với một tuần bình thường — minh chứng cho sức mua cực kỳ mạnh mẽ của người tiêu dùng.

Ý nghĩa với Phố Wall và cổ phiếu thương mại điện tử?

Với giới đầu tư, Black Friday không chỉ là “ngày vàng mua sắm” — mà còn là thước đo trực tiếp của niềm tin tiêu dùng. Dữ liệu chi tiêu mạnh mẽ có thể nâng kỳ vọng lợi nhuận quý IV cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và công nghệ, đặc biệt là những công ty có tỷ trọng doanh số trực tuyến lớn.

Năm ngoái, Mastercard SpendingPulse báo cáo doanh số bán lẻ tổng thể tăng 3,5%, trong khi doanh số thương mại điện tử tăng tới 14,6% — cho thấy động lực tăng trưởng đang rõ ràng nghiêng về mảng kỹ thuật số.

Dự báo cho năm 2025?

Theo Bain & Company, tuần lễ Black Friday – Cyber Monday tại Mỹ sẽ chiếm khoảng 9% tổng chi tiêu mùa lễ, với doanh số dự kiến tăng khoảng 11% so với cùng kỳ, báo hiệu một mùa mua sắm sôi động phía trước. Doanh số trực tuyến tại Mỹ trong ngày Black Friday 2025 có thể đạt khoảng 12 tỷ USD. Toàn cầu, chi tiêu thương mại điện tử trong tuần cuối tháng 11 có thể tăng khoảng 8% so với năm trước (sau điều chỉnh lạm phát), tương đương 80 tỷ USD, so với 74,4 tỷ USD năm 2024.

Ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất?

Trong thập kỷ qua, các cổ phiếu thương mại điện tử được chọn lọc thường vượt trội so với S&P 500 trước và sau Black Friday. Nếu lịch sử lặp lại, các “ông lớn” như Amazon, Shopify, Allegro và Zalando có thể một lần nữa trở thành những cái tên chiến thắng lớn, được tiếp sức bởi nhu cầu tiêu dùng toàn cầu mạnh mẽ và đà tăng không thể cản của thương mại điện tử.

Nguồn: XTB Research

Tính mùa vụ & Cổ phiếu bán lẻ

Trong suốt 20 năm qua, cổ phiếu ngành bán lẻ liên tục vượt trội hơn các chỉ số chứng khoán chính, đặc biệt là trong 17 ngày trước Black Friday. Mô hình kinh doanh của các nhà bán lẻ như Macy’s hay Tapestry Inc. giúp họ hưởng lợi nhiều hơn từ cả mùa mua sắm quý IV thay vì chỉ riêng ngày Black Friday. Tuy nhiên, Black Friday vẫn là một cột mốc mùa vụ quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm.

Data covers 2004-2024. Nguồn: XTB Research.

Hiệu suất sau Black Friday

Ngay cả ba tuần sau Black Friday, cổ phiếu bán lẻ thường vẫn tiếp tục vượt trội so với thị trường, dù mức chênh lệch có xu hướng thu hẹp dần. Điều này cho thấy, tính đến ngày 7/11/2025, chúng ta đang bước vào giai đoạn vàng của mùa vụ dành cho cổ phiếu bán lẻ và thương mại điện tử. Một phần của đà tăng này đến từ hiện tượng “Santa Rally”, nhưng lý do chính vẫn rất rõ ràng: các cổ phiếu bán lẻ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng mua sắm quà tặng.

Data covers 2004-2024. Nguồn: XTB Research.

Nền tảng thương mại điện tử – Những người thắng lớn

Những cổ phiếu nào có khả năng hưởng lợi nhiều nhất trong năm nay? Trọng tâm là các nền tảng thương mại điện tử, vì họ cảm nhận rõ nhất tác động từ sự bùng nổ về khối lượng giao dịch, ngay cả khi xu hướng tiêu dùng thay đổi.

USA: Amazon.com Inc. & Shopify Inc. – quy mô khổng lồ, tầm ảnh hưởng toàn cầu.



Europe / CEE: Zalando & Allegro – ít được nhà đầu tư đánh giá cao hơn, nhưng có tiềm năng tăng trưởng theo mùa mạnh mẽ trong năm 2025.

Trong khi Amazon và Shopify đã được xem là lựa chọn vững chắc, thì hai cổ phiếu châu Âu với định giá thấp hơn có thể trở thành “ngựa ô” của mùa mua sắm năm nay. Ngoài ra, các công ty ngoài mảng thương mại điện tử thuần túy như Nike, Inc. cũng có thể được hưởng lợi. Kênh bán hàng trực tiếp kỹ thuật số (D2C) của Nike đạt đỉnh trong mùa Black Friday, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ, sức mạnh thương hiệu và chiến lược đa kênh. Tương tự, Levi Strauss & Co. hay L’Oreal S.A. cũng là những cái tên tiềm năng với khả năng tăng giá hấp dẫn.

Biểu đồ cổ phiếu

Amazon (AMZN.US, D1)

Amazon vừa khép lại quý III xuất sắc, một lần nữa chứng minh rằng quy mô lớn không cản trở tăng trưởng. Doanh thu vẫn tăng hai chữ số, lợi nhuận vượt xa kỳ vọng Phố Wall, và triển vọng quý IV lạc quan cho thấy mùa lễ hội có thể là một “cú nổ” tiếp theo.

Về kỹ thuật, giá cổ phiếu đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 242 USD — khu vực bứt phá sau báo cáo lợi nhuận, trùng với đỉnh tháng 1/2025. Đây có thể là vùng cầu mạnh trước khi giá bước vào nhịp tăng tiếp theo, với kháng cự chính quanh 255 USD, nơi có thể xuất hiện chốt lời ngắn hạn. Tổng thể, xu hướng vẫn nghiêng về phía tăng giá.

Nguồn: xStation5

Shopify (SHOP.US, D1)

Cổ phiếu Shopify đã điều chỉnh khoảng 10% so với đỉnh lịch sử, nhưng vẫn duy trì trong kênh tăng giá trung hạn. Công ty tiếp tục đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái thương mại điện tử toàn cầu, hỗ trợ hàng triệu cửa hàng trực tuyến.

Tính mùa vụ có thể kích hoạt lại lực mua, đặc biệt khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ trendline dưới. Một cú bật lên từ khu vực này sẽ phù hợp với mô hình lịch sử, khi tháng 11 và 12 thường là giai đoạn tăng mạnh nhất của cổ phiếu, nhờ doanh thu kỷ lục trong Black Friday và Cyber Monday.

Nguồn: xStation5

Allegro (ALE.PL, D1)

Allegro vẫn là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung & Đông Âu, hoạt động mạnh tại Ba Lan và các thị trường lân cận có tăng trưởng GDP và tiêu dùng tư nhân vững chắc.

Lãi suất giảm từ Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) cùng với mức lương thực tăng đang tạo ra môi trường lý tưởng cho chi tiêu tiêu dùng hồi phục — qua đó thúc đẩy lợi nhuận của Allegro.

Về kỹ thuật, cổ phiếu đang giữ vững vùng hỗ trợ mạnh quanh 34 PLN, trùng với đường EMA 200 ngày. Nếu phục hồi thành công từ đây, động lực tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ bán lẻ CEE có thể quay trở lại.

Nguồn: xStation5

Zalando (ZAL.DE, D1)

Từng là ngôi sao tăng trưởng của châu Âu, Zalando đã gặp khó từ năm 2021 và vẫn chưa hoàn toàn đảo ngược xu hướng giảm. Tuy vậy, công ty vẫn sở hữu thương hiệu mạnh hàng đầu trong thời trang trực tuyến châu Âu, phục vụ hàng triệu khách hàng và sở hữu mạng lưới logistics hiện đại.

Black Friday có thể là chất xúc tác cho sự phục hồi ngắn hạn — bất kỳ tín hiệu cải thiện nào về đơn hàng hoặc biên lợi nhuận cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá ngắn sau nhiều quý sụt giảm. Nhà đầu tư thường quay lại với Zalando trong mùa cao điểm, và năm nay có thể không ngoại lệ.

Nguồn: xStation5

Nike (NKE.US, D1)

Nike đã giảm trở lại dưới đường EMA 200 ngày, tiếp tục giai đoạn điều chỉnh mạnh, nhưng câu chuyện thương hiệu vẫn còn rất hấp dẫn. Công ty bước vào mùa Black Friday với tiềm năng tạo bất ngờ về cả tâm lý và kết quả kinh doanh.

Lịch sử cho thấy Black Friday luôn là giai đoạn doanh số D2C (Direct-to-Consumer) cao nhất của Nike, nhờ vào Nike.com và ứng dụng SNKRS. Mô hình đa kênh kết hợp sức mạnh thương hiệu và sản phẩm độc quyền giúp tăng biên lợi nhuận bằng cách cắt giảm trung gian.

Thêm vào đó, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến vào tháng 1/2026 về chính sách thuế quan của Donald Trump có thể mang lại lợi ích cho các công ty chịu ảnh hưởng lớn bởi thuế nhập khẩu, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận của Nike. Với giá trị thương hiệu mạnh và yếu tố mùa vụ thuận lợi, cổ phiếu có thể sớm tìm lại đà tăng.

Nguồn: xStation5