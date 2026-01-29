📈 Điểm nhấn trong báo cáo doanh thu quý 4 của Microsoft, Tesla và Meta Platforms !

- Hầu hết các công ty công nghệ lớn trong top 100 công ty của Mỹ đều công bố kết quả lạc quan ngoại trừ Tesla.
- Sau báo cáo, Meta Platforms và Tesla tăng hơn 4%, Microsoft giảm gần 3%, trong khi IBM tăng gần 7%.
- Hầu hết các công ty công nghệ lớn trong top 100 công ty của Mỹ đều công bố kết quả lạc quan ngoại trừ Tesla.
- Sau báo cáo, Meta Platforms và Tesla tăng hơn 4%, Microsoft giảm gần 3%, trong khi IBM tăng gần 7%.
Các công ty công nghệ Mỹ đã công bố kết quả Q4/2025 sau khi Phố Wall đóng cửa. Phần lớn doanh nghiệp (ngoại trừ Tesla) vượt kỳ vọng của thị trường cả về lợi nhuận lẫn doanh thu, qua đó hỗ trợ chỉ số US100, vốn đã phục hồi sau nhịp giảm do phát biểu của Powell. Sau báo cáo, Meta Platforms và Tesla tăng hơn 4%, Microsoft giảm gần 3%, trong khi IBM tăng gần 7%.
Nguồn: xStation5
Meta Platforms - KQKD Q4/2025 (META.US; +4% sau giờ giao dịch)
-
EPS: 8,88 USD vs 8,19 USD dự báo vs 8,02 USD cùng kỳ
-
Doanh thu: 59,89 tỷ USD vs 58,42 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu quảng cáo: 58,14 tỷ USD vs 56,79 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu Family of Apps: 58,94 tỷ USD vs 57,47 tỷ USD dự báo
-
Lợi nhuận hoạt động Family of Apps: 30,77 tỷ USD vs 30,0 tỷ USD dự báo
-
Tổng lợi nhuận hoạt động: 24,75 tỷ USD, +5,9% y/y
-
Doanh thu Reality Labs: 955 triệu USD vs 962,7 triệu USD dự báo
-
Lỗ hoạt động Reality Labs: -6,02 tỷ USD vs -5,8 tỷ USD dự báo
-
cRPO (doanh thu ký hợp đồng chưa thực hiện): 625 tỷ USD
-
Hướng dẫn doanh thu Q1: 53,5–56,5 tỷ USD vs 51,27 tỷ USD dự báo
-
Hướng dẫn CAPEX 2026: 115–135 tỷ USD vs 110,62 tỷ USD dự báo
Nguồn: xStation5
Microsoft - KQKD Q2/2026 (MSFT.US; -3% sau giờ giao dịch)
-
EPS điều chỉnh: 4,14 USD vs 3,92 USD dự báo
-
Doanh thu: 81,27 tỷ USD vs 80,31 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu Intelligent Cloud: 32,91 tỷ USD vs 32,39 tỷ USD dự báo
-
Azure & dịch vụ đám mây khác (loại trừ FX): +38% y/y (đúng kỳ vọng)
-
Doanh thu Productivity & Business Processes: 34,12 tỷ USD vs 33,45 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu More Personal Computing: 14,25 tỷ USD vs 14,33 tỷ USD dự báo
-
cRPO: 625 tỷ USD
-
Microsoft 365 (ghế thương mại): +6%
-
Lợi nhuận hoạt động: 38,28 tỷ USD vs 36,55 tỷ USD dự báo
-
CAPEX: 29,88 tỷ USD vs 23,78 tỷ USD dự báo
-
Tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá cố định: +15% vs +14,3% dự báo
Nguồn: xStation5
Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Tesla - KQKD Q4/2025 (TSLA.US; +4% sau giờ giao dịch)
-
EPS điều chỉnh: 0,50 USD vs 0,45 USD dự báo
-
EPS: 0,24 USD vs 0,66 USD cùng kỳ
-
Doanh thu: 24,90 tỷ USD vs 25,11 tỷ USD dự báo
-
Lợi nhuận hoạt động: 1,41 tỷ USD vs 1,32 tỷ USD dự báo
-
Biên lợi nhuận gộp: 20,1% vs 17,1% dự báo
-
Dòng tiền tự do (FCF): 1,42 tỷ USD vs 1,59 tỷ USD dự báo
Nguồn: xStation5
IBM - KQKD Q4/2025 (IBM.US; +7% sau giờ giao dịch)
-
EPS hoạt động: 4,52 USD vs 4,28 USD dự báo
-
Doanh thu: 19,69 tỷ USD vs 19,21 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu phần mềm: 9,03 tỷ USD vs 8,82 tỷ USD dự báo
-
Doanh thu tư vấn: 5,35 tỷ USD vs 5,38 tỷ USD dự báo
-
Dòng tiền tự do (FCF): 7,55 tỷ USD vs 6,85 tỷ USD dự báo
-
Triển vọng doanh thu cả năm (theo tỷ giá cố định): trên +5% vs +4,12% dự báo
-
Triển vọng FCF cả năm: dự kiến tăng khoảng 1 tỷ USD so với cùng kỳ
Nguồn: xStation5
⏬Bạc rớt mốc $100, Vàng xuyên thủng $5000
BITCOIN: Liệu Kevin Warsh có phải là “cú đóng đinh cuối cùng” vào phe mua? 🔨
Giá vàng giảm mạnh 5% 🚨 Thị trường Kim loại quý điều chỉnh.
Quý kỷ lục của Apple: iPhone, Dịch vụ và AI “vô hình”. Liệu ngày trở lại ngai vàng có đang đến gần?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.