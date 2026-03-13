Tóm tắt thị trường: Phiên giao dịch châu Âu trầm lắng, ngành công nghiệp yếu, lạm phát giảm.

Tuần giao dịch kết thúc trên thị trường châu Âu đi kèm với một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô, cho thấy bức tranh trái chiều của nền kinh tế khu vực trong giai đoạn đầu năm. Phiên giao dịch hôm nay trên các sàn châu Âu diễn ra trong bầu không khí khá yên ắng, khi nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng trước cuối tuần. Các dữ liệu quan trọng được công bố bao gồm GDP và sản lượng công nghiệp từ United Kingdom, số liệu lạm phát từ một số nền kinh tế châu Âu, cũng như sản lượng công nghiệp của toàn bộ khu vực Eurozone. Phần lớn các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Âu đang dao động gần mức đóng cửa của ngày hôm qua. DAX của Đức và FTSE 100 của Anh giao dịch gần mức tham chiếu, trong khi CAC 40 của Pháp giảm hơn 0,1%. Ở chiều ngược lại, IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng hơn 0,3%.

United Kingdom: Nền kinh tế gần như đình trệ trong tháng 1. GDP giữ nguyên theo tháng ở mức 0,0% so với dự báo 0,2%, trong khi tăng trưởng theo năm đạt 0,8%. Sản lượng công nghiệp giảm 0,1% theo tháng, cho thấy lĩnh vực này vẫn còn mong manh dù sản xuất chế tạo có sự phục hồi nhẹ. Một bất ngờ tích cực đến từ cán cân thương mại, khi thâm hụt thu hẹp xuống còn 14,45 tỷ GBP.

Sweden: Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 8,8% trong tháng 2 so với mức 8,6% trước đó. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và hoạt động kinh tế tiếp tục mềm yếu.

Romania: Lạm phát tiêu dùng giảm xuống 9,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 2, từ mức 9,6% trước đó, nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Sản lượng công nghiệp tháng 1 giảm 3,3% theo tháng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, cho thấy sự chậm lại đáng kể của ngành.

Hungary: Sản lượng công nghiệp tăng 1,5% theo tháng trong tháng 1, nhưng vẫn giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu cho thấy sự phục hồi ngắn hạn sau giai đoạn suy yếu trước đó trong ngành sản xuất.

France: Dữ liệu cuối cùng xác nhận lạm phát tăng ở mức vừa phải trong tháng 2. CPI đạt 0,9% so với cùng kỳ năm trước và HICP đạt 1,1% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực giá rất thấp tại nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro.

Slovakia: Lạm phát giảm xuống 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 2, từ mức 4,0% trước đó, xác nhận áp lực giá đang dần suy yếu.

Spain: Dữ liệu cuối cùng xác nhận lạm phát ổn định ở mức 2,3% so với cùng kỳ năm trước theo CPI và 2,5% theo HICP, gần với mục tiêu của European Central Bank.

Poland: Lạm phát CPI trong tháng 2 đạt 2,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với ước tính trước đó, xác nhận động lực giá gần với mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Italy: Sản lượng công nghiệp giảm 0,6% theo tháng trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng phục hồi của thị trường, nhấn mạnh sự yếu kém tiếp tục của ngành sản xuất.

Eurozone: Sản lượng công nghiệp giảm 1,5% theo tháng và 1,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường. Dữ liệu này cho thấy sự chậm lại rõ rệt của hoạt động công nghiệp trong khu vực ngay từ đầu năm.

Các dữ liệu công bố hôm nay cho thấy ngành công nghiệp châu Âu vẫn còn yếu trong khi hoạt động kinh tế tổng thể chỉ ở mức vừa phải, đồng thời áp lực lạm phát đang dần giảm tại nhiều nền kinh tế. Bối cảnh này có thể hỗ trợ kịch bản nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa tại châu Âu trong các quý tới, đặc biệt nếu sự suy yếu của ngành công nghiệp bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Triển vọng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Việc hạ nhiệt căng thẳng có thể kéo giá dầu giảm, có khả năng xuống dưới 100 USD/thùng, qua đó tiếp tục giảm áp lực lạm phát và cải thiện triển vọng cho kinh tế châu Âu.