CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PCE ổn định, tăng trưởng GDP chậm lại!🔥🚨

Lạm phát PCE của Mỹ (tháng 1)
-
Core PCE MoM: 0,4% (Kỳ vọng: 0,4%; Trước đó: 0,4%)
-
Core PCE YoY: 3,1% (Kỳ vọng: 3,1%; Trước đó: 3,0%)
-
PCE MoM: 0,3% (Kỳ vọng: 0,3%; Trước đó: 0,4%)
-
PCE YoY: 2,8% (Kỳ vọng: 2,9%; Trước đó: 2,9%)
Dữ liệu GDP (Q4)
-
GDP QoQ: 0,7% (Kỳ vọng: 1,4%; Trước đó: 4,4%)
-
GDP Prices: 3,8% (Kỳ vọng: 3,7%; Trước đó: 3,7%)
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (tháng 1)
-
MoM: 0,0% (Kỳ vọng: 1,1%; Trước đó: -0,9%)
-
Không bao gồm quốc phòng: 0,5%
Nhìn bề ngoài, số liệu PCE phù hợp với kỳ vọng có thể giúp giảm bớt căng thẳng trên thị trường, nhưng trong bối cảnh hiện tại không có nhiều lý do để ăn mừng.
Lạm phát Core PCE vẫn tiếp tục tăng, hiện vượt 3,1% theo năm và đạt 0,4% theo tháng, tất cả đều diễn ra trước khi xảy ra căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz và Iran.
Chỉ số PCE thông thường cho thấy một vài dấu hiệu nhỏ của việc chậm lại, nhưng GDP và dữ liệu đơn đặt hàng mới là yếu tố phản ánh toàn bộ bức tranh.
Tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,7%, bằng khoảng một nửa so với kỳ vọng, cho thấy đà chậm lại rõ rệt của nền kinh tế. Xu hướng suy yếu này cũng được củng cố bởi dữ liệu đơn đặt hàng, khi kết quả cũng thấp hơn dự báo.
Đồng USD giảm nhẹ, chủ yếu do tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.
Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M1)
Nguồn: xStation5
