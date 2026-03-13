CẬP NHẬT MỚI: Thị trường lao động Canada tiếp tục xấu đi 📉

Dữ liệu việc làm Canada (tháng 2)

Thay đổi việc làm: -83,9k (Kỳ vọng: 10,3k; Trước đó: -24,8k)

Việc làm bán thời gian: 24,5k (Trước đó: -69,7k)

Tỷ lệ tham gia lao động: 64,9% (Trước đó: 65%)

Tỷ lệ thất nghiệp: 6,7% (Kỳ vọng: 6,6%; Trước đó: 6,5%)

Thị trường lao động tại Canada đã cho thấy dấu hiệu thắt chặt mạnh nhưng không ổn định trong một thời gian, và tình hình dường như đang tiếp tục xấu đi.

Những biến động lớn và bất ngờ giữa việc làm toàn thời gian và bán thời gian cho thấy thị trường lao động đang thiếu ổn định và khá mong manh.

Khi kết hợp với tỷ lệ tham gia lao động giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng, dữ liệu này tạo nên một bức tranh khá tiêu cực đối với nền kinh tế Canada.

Dữ liệu lao động rất yếu đã khiến đồng USD tăng mạnh so với đồng CAD, mặc dù chính dữ liệu GDP của United States cũng không quá tích cực.

