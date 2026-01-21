Điển tin thị trường: Wall Street và châu Âu giảm điểm; thị trường chờ đợi Trump phát biểu tại Davos

Bản đồ nhiệt độ biến động trên thị trường FX hiện tại (Nguồn: xStation)
- Phiên giao dịch châu Âu đang khá yếu, với những dấu hiệu hồi phục ban đầu nhanh chóng bị xóa bỏ. Đến 13:30, chỉ số DAX của Đức giảm 0,95%, CAC40 của Pháp giảm 0,33% và FTSE100 của Anh giảm 0,2%.
- Sự yếu đi này cũng lan sang các thị trường tại Ba Lan, khi chỉ số WIG20 giảm 1,33%, trở thành chỉ số giảm mạnh nhất tại châu Âu.
- Cổ phiếu Danone lao dốc 5% sau khi sản phẩm sữa công thức trẻ em Dumex Dulac 1 bị thu hồi khỏi thị trường Singapore do phát hiện độc tố cereulide trong dầu ARA. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày của Danone trong 6 năm, làm gia tăng lo ngại về uy tín của công ty trong mảng dinh dưỡng.
- Cổ phiếu Barry Callebaut tăng sau khi Hein Schumacher (cựu CEO Unilever) được bổ nhiệm làm người đứng đầu công ty – nhà cung cấp ca cao lớn nhất thế giới. Lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ giúp công ty vượt qua khủng hoảng trên thị trường ca cao.
- Cổ phiếu Burberry tăng 5,3% nhờ kết quả doanh số mùa lễ tốt hơn kỳ vọng. Điều này cho thấy sức bền của thương hiệu hàng xa xỉ mặc dù toàn ngành đang chịu áp lực.
- Chủ đề chính của phiên giao dịch hôm nay là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị ở khu nghỉ dưỡng Davos, Thụy Sĩ (14:30 CET).
- Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn củng cố sau đợt điều chỉnh hơn 30% trong quý 4, với tâm lý tránh rủi ro và sự tương quan với thị trường chứng khoán hạn chế đà tăng. Tâm điểm hiện đang chuyển sang Davos, nơi các quy định về tiền điện tử ở Mỹ (CLARITY Act) đang được tranh luận gay gắt.
- Lạm phát tại Anh tăng tốc lần đầu tiên sau 5 tháng, đạt 3,4% YoY trong tháng 12, so với 3,2% trong tháng 11, cao hơn nhẹ so với dự báo của các nhà kinh tế (3,3%). Nguyên nhân chính đến từ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và giá vé máy bay tăng.
- Các đồng tiền vùng Antipodean (AUD/NZD) đang dẫn đầu đà tăng trên thị trường FX, trong khi Bảng Anh và USD đang giảm.
- NATGAS tăng 22% trong ngày hôm nay giữa đợt lạnh kéo dài tại Mỹ. Dữ liệu thời tiết cập nhật từ hôm qua xác nhận xu hướng lạnh đi, như đã dự báo từ thứ Hai.
- Dầu thô cũng đang phục hồi, với WTI tăng 1,5%. Nhà đầu tư sẽ chú ý đến số liệu API được công bố tối nay để tìm manh mối về thay đổi tồn kho dầu của Mỹ trong tuần qua.
- Vàng tiếp tục thể hiện tốt khi hợp đồng GOLD tăng 2,2% trong bối cảnh lo ngại địa chính trị quay trở lại.
- Bitcoin đang củng cố, duy trì dưới mức 89.000 bảng.
