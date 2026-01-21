Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với lãi suất tại Anh❓ Thuốc lá và vé máy bay đang đẩy giá cả trong nền kinh tế lên cao 📈

Lạm phát tại Vương quốc Anh đã tăng trở lại lần đầu tiên sau 5 tháng, đạt 3,4% so với cùng kỳ (y/y) trong tháng 12, tăng từ mức 3,2% của tháng 11 và cao hơn nhẹ so với dự báo của các nhà kinh tế (3,3%). Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và giá vé máy bay tăng mạnh. Lạm phát dịch vụ – chỉ báo quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) – tăng lên 4,5% từ 4,4%, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. BoE dự báo lạm phát sẽ tiệm cận mục tiêu 2% vào mùa xuân, nhờ các biện pháp hỗ trợ của chính phủ, bao gồm đóng băng giá vé tàu hỏa và giảm hóa đơn năng lượng. Dù vậy, ngân hàng trung ương đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời theo dõi chặt chẽ thị trường lao động để tìm dấu hiệu suy yếu. Bảng Anh giảm nhẹ sau khi dữ liệu được công bố, hiện dao động quanh 1,3440 USD, trong khi kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai hầu như không thay đổi.

Trong tháng 12, giá thuốc lá tăng 3% so với tháng trước do việc trì hoãn tăng thuế, trong khi giá vé máy bay tăng vọt 28,6% m/m, đẩy lạm phát trong lĩnh vực giao thông lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Giá thực phẩm tăng 4,5% y/y, chủ yếu do bánh mì và ngũ cốc, trong khi một số nhóm như giải trí, trò chơi và thiết bị thể thao ghi nhận mức giảm giá. Đồng thời, dữ liệu cho thấy áp lực chi phí trong ngành công nghiệp đang hạ nhiệt – giá xuất xưởng không đổi, còn giá nguyên liệu thô và nhiên liệu giảm. Các nhà kinh tế của Bloomberg cho rằng đợt tăng lạm phát trong tháng 12 sẽ không làm thay đổi chính sách của BoE, do xu hướng giảm lạm phát tổng thể vẫn đang tiếp diễn. Thị trường lao động xuất hiện dấu hiệu suy yếu, với tăng trưởng tiền lương thấp nhất kể từ năm 2020 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,1%, dù số lượng vị trí tuyển dụng có tăng nhẹ. Trong tháng 11, GDP bất ngờ tăng 0,3% so với tháng trước, cho thấy nền kinh tế vẫn thể hiện khả năng chống chịu nhất định.

Biểu đồ thể hiện mức đóng góp của các nhóm vào lạm phát CPI tại Vương quốc Anh. Nguồn: ONS, Bloomberg Financial LP

Thị trường hợp đồng tương lai hiện cho thấy BoE nhiều khả năng sẽ thực hiện một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026 (đã được phản ánh hoàn toàn vào giá), và có 83% xác suất cho lần cắt giảm thứ hai vào cuối năm. Nguồn: Bloomberg Financial LP