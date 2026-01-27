Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ mạnh mẽ🗽Chỉ số US100 tăng lên 26.000 điểm

Dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ công bố hôm nay gây bất ngờ theo hướng tích cực. Giá nhà tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 0,3% và mức trước đó 0,4%. Trong khi đó, giá nhà tại 20 khu đô thị lớn nhất của Mỹ ghi nhận mức tăng 1,4% so với cùng kỳ năm, vượt dự báo 1,2% và mức trước đó 1,3%. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm ADP hàng tuần cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 7,5 nghìn việc làm, thấp hơn nhẹ so với 8 nghìn việc làm của kỳ trước.
Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và chỉ số sản xuất khu vực của Fed Richmond, dự kiến công bố lúc 22:00 giờ VN. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, chỉ số US100 đang tăng điểm và tiến sát mốc quan trọng 26.000.
Nguồn: xStation5
Tin đầu ngày (30.01.2026): Sự hoảng loạn trên thị trường kim loại quý 📈Cổ phiếu Microsoft giảm 12%
Giá dầu tăng 3%, tiến gần mốc 70 USD trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran 📈
🚨Bitcoin giảm 5%, kiểm tra mức đáy gần khu vực 84.000 USD.
NATGAS giảm sau báo cáo tồn kho của EIA 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.