Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ mạnh mẽ🗽Chỉ số US100 tăng lên 26.000 điểm

Dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ công bố hôm nay gây bất ngờ theo hướng tích cực. Giá nhà tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 0,3% và mức trước đó 0,4%. Trong khi đó, giá nhà tại 20 khu đô thị lớn nhất của Mỹ ghi nhận mức tăng 1,4% so với cùng kỳ năm, vượt dự báo 1,2% và mức trước đó 1,3%. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm ADP hàng tuần cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 7,5 nghìn việc làm, thấp hơn nhẹ so với 8 nghìn việc làm của kỳ trước.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và chỉ số sản xuất khu vực của Fed Richmond, dự kiến công bố lúc 22:00 giờ VN. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, chỉ số US100 đang tăng điểm và tiến sát mốc quan trọng 26.000.

Nguồn: xStation5