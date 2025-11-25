EURUSD tăng 0,4% sau khi phản ứng với vùng hỗ trợ quan trọng 📈

EURUSD tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay nhờ loạt dữ liệu vĩ mô trái chiều từ kinh tế Mỹ. Thị trường tiếp nhận báo cáo niềm tin người tiêu dùng tháng 10 rất yếu, chỉ số Richmond Fed gây thất vọng và lạm phát sản xuất lõi (PPI core) thấp hơn kỳ vọng ở cả mức tháng và năm. Những tín hiệu “hạ nhiệt” này còn được củng cố bởi doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, khiến nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Khi kỳ vọng dịch chuyển theo hướng ôn hòa hơn, EURUSD tiếp tục đi lên xác suất Fed cắt giảm lãi suất đã tăng từ dưới 20% tuần trước lên gần 80% hôm nay. Đồng USD cũng vì vậy mà giảm điểm.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin thân cận với quá trình tìm kiếm Chủ tịch Fed mới cho biết Kevin Hassett - người được xem là một trong những nhân vật trung thành nhất với ông Trump - đang trở thành ứng viên hàng đầu. Điều này củng cố thêm kỳ vọng thị trường rằng quan điểm “ôn hòa” của Trump sẽ được duy trì tại Fed. Bộ trưởng Tài chính Bessent cho biết Chủ tịch Fed mới nhiều khả năng sẽ được chọn trước Giáng sinh, và nhiệm vụ trọng tâm sẽ là “đơn giản hóa” chính sách tiền tệ - hướng đi phù hợp với chủ trương nới lỏng quy định mà Phố Wall ủng hộ và Hassett nhiều lần nhấn mạnh.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian D1)

EURUSD đã bật tăng từ đường EMA 200 (đường màu đỏ) và đang tiến gần ngưỡng 1.158, hình thành mô hình hai đáy quanh 1.152. Xu hướng ngắn hạn hiện đang ủng hộ đà tăng tiếp tục, với mục tiêu kế tiếp quanh 1.162.

Nguồn: xStation5