Tin đầu ngày (26.11.2025): Chứng khoán Mỹ tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu 🗽

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên trong sắc xanh - chỉ số DAX của Đức tăng gần 1%. Tâm lý nhà đầu tư cải thiện nhờ kỳ vọng về khả năng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Trước đó, NBC News dẫn nguồn từ chính quyền Mỹ cho biết phái đoàn Ukraine đã đồng ý với các điều khoản trong đề xuất hòa bình do Mỹ hỗ trợ. Trong khi đó, cổ phiếu của Rheinmetall - nhà sản xuất quốc phòng của Đức - giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 4, phản ánh đà suy yếu của toàn bộ ngành quốc phòng.
Tâm lý trên Phố Wall vẫn tích cực, bất chấp việc cổ phiếu Nvidia ban đầu giảm gần 7%. Đến cuối phiên, mức giảm thu hẹp còn khoảng 3%, trong khi nhóm công nghệ phục hồi; đà giảm ở Taiwan Semiconductor, AMD và Oracle cũng chững lại. Meta Platforms và Eli Lilly tăng giá, còn Alphabet chạm mức cao kỷ lục mới. Hầu hết các nhóm ngành đều giao dịch trong sắc xanh. Cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực sau thông tin Meta cân nhắc sử dụng chip TPU của Google thay vì GPU của Nvidia. Diễn biến này tác động trực tiếp đến vị thế “gần như độc quyền” của Nvidia và thúc đẩy kỳ vọng vào Alphabet, cùng với Broadcom, như những đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh với hãng của Jensen Huang.
Đồng USD suy yếu hôm nay sau dữ liệu bán lẻ kém tích cực và niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh theo khảo sát của Conference Board. Phố Wall gia tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Cặp EURUSD tăng 0,4%, bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng tại EMA 200 ngày và đang kiểm định vùng 1,158.
Trên thị trường hàng hóa, giá cà phê ICE tăng phiên thứ ba liên tiếp, phục hồi sau đợt bán tháo gần đây. Nguyên nhân chính là tình trạng hạn hán tại vùng Minas Gerais - khu vực trồng cà phê quan trọng của Brazil - nơi lượng mưa chỉ bằng khoảng 50% mức trung bình lịch sử.
Giá khí tự nhiên giảm hơn 2,5% do dự báo thời tiết lạnh trên toàn nước Mỹ bớt gay gắt. Tuy nhiên, hợp đồng đã hồi phục một phần đà giảm sau khi rơi hơn 4,5% vào đầu giờ chiều.
Thị trường tiền số đang suy yếu mặc dù chứng khoán tăng điểm. Bitcoin giữ quanh 87.000 USD và chưa thể trở lại mốc 90.000 USD. Ethereum giao dịch dưới 2.900 USD.
Scott Bessent cho biết quá trình điều trần cho vị trí Chủ tịch Fed vẫn đang diễn ra; Nhà Trắng muốn hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ. Các nguồn tin giấu tên cho biết Kevin Hassett - nhân vật được đánh giá thân cận với Donald Trump - đang có lợi thế.
Ông Trump tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đang “gần đạt được”, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ “càng sớm càng tốt”.
Cổ phiếu FedEx tăng gần 3% hôm nay sau khi công ty công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu USD để hiện đại hóa trung tâm logistics tại Anchorage, Alaska - bao gồm mở rộng khu vực phân loại hàng hóa và bổ sung vị trí đỗ cho máy bay.
